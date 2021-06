Una adolescente de 17 años se convirtió en la heroína de una dramática escena en la cual peleó con un oso para salvar a sus perros, luego de que el inmenso animal intentara atacarlos y al irrumpir en la tranqulidad del patio de una casa.

Las cámaras de seguridad de la propiedad ubicada en Bradbury, al este de Los Ángeles, en California, Estados Unidos, captaron el terrible momento en el que la mujer debió empujar al oso, que se paseaba por la medianera, para evitar que sus perros terminen heridos o, en el peor de los casos, muertos.

El animal salvaje cruzaba la propiedad con sus crías, cuando los perros advirtieron su presencia y de inmediato salieron a correrlo y a ladrarlo. En ese instante, los ositos se escondieron detrás de su madre y ella los defendió con sus garras, por lo que los perros huyeron despavoridos.

La mujer vio la escena y decidió empujar al oso, que cayó por la medianera, y se llevó a los perritos más chiquitos a upa.

Según averiguaron les medios locales, el hecho sucedió a las 14.30 del lunes. La mujer contó que ella trabajaba en su jardín cuando en el otro extremo del patio escuchó los ladridos de sus perros.

Al principio ella pesó que sus perros estaban ladrando a otros perros. "Corro para ver a qué les ladraban y me doy cuenta de que no era un perro, sino un oso", manifestó la chica llamada Hailey.

"Vi al oso que estaba agarrando a mi perra, Valentina, y salí corriendo hacia allí. Ella es una bebé", comentó Hailey. "Lo primero que pensé es en empujar al oso. Y de alguna manera funcionó", relató entusiasmada la joven.

Según detalló, la adolescente sufrió un esguince en el dedo y se raspó la rodilla, pero ella y su madre están agradecidas de que sean sus únicas heridas.

Girl vs. bear: Bradbury teen pushes mama bear to protect dogs https://t.co/gJEyyRQesv pic.twitter.com/XKytrDlgQ1 — L.A. Daily News (@ladailynews) June 1, 2021

La familia dijo que no es la primera vez que ve un oso u otros animales salvajes en su casa en Bradbury desde que se mudó allí en febrero pasado. Los osos generalmente se ven en el vecindario alrededor de "dos o tres veces por semana", explicó.

Sin embargo, es la primera vez que alguno de ellos se acercó tanto a la casa. "No empujes a los osos", dijo Hailey. "No hagas lo que yo hice, es posible que no obtengas el mismo resultado", advirtió en forma de mensaje de seguridad.