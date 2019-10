Un aberrante hecho de violencia de género tuvo lugar en un boliche en la ciudad de Pojuca, un municipio del estado de Bahía, en Brasil. Un hombre le dio una patada en la cabeza a su novia porque esta subió al escenario a bailar twerking.

Los concurrentes del espectáculo del cantante "O Poeta", en un local bailable llamado "VIP de Clube", fueron quienes captaron todo lo ocurrido con sus teléfonos celulares.

En el video se puede apreciar como la mujer es brutalmente agredida por su pareja, quien subió a la tarima a toda velocidad y se abalanzó sobre ella, propinándole una feroz golpiza, frente a la multitud que había ido a ver el evento.

El agresor fue detenido por la seguridad del lugar tras el lamentable episodio. La identidad del hombre de remera roja aún no fue precisada por las autoridades brasileras.

Jhon Santana, uno de los productores del espectáculo, relató a medios locales: "Los dos son novio y novia y él estaba celoso porque ella había subido al escenario y comenzó a bailar".

"Después de la agresión, fue detenido por los guardias de seguridad en el evento, quienes tomaron las medidas apropiadas", culminó Santana.

El cantante "O Poeta" emitió un comunicado en las redes sociales condenando el incidente: "Si eres sexista, cobarde, prejuicioso y no puedes aceptar ver a una mujer bailando en el escenario, no me sigas en Instagram ni en ninguna otra red social, ¡no vengas a los espectáculos de O Poeta!. Aún mejor, no salgas de tu casa, la sociedad y las mujeres no merecen vivir con personas así, no mereces ser fanático de O Poeta".