Apresaron a mujer sospechada de participar en asalto a policía que fue baleado

Una mujer, de 22 años, fue detenida por los pesquisas al estar sindicada de haber participado en el asalto sufrido por un integrante de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quien resultó herido de bala por tres ladrones, que le robaron el coche, que luego apareció incendiado. El suceso se registró en febrero en el noroeste del Conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la sospechosa resultó apresada en el expediente en el que se investiga la agresión a disparos padecida por la víctima, identificada, en forma oficial, como Sergio Andrés Retamozo.

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De acuerdo a lo agregado por los informantes, la joven fue capturada como saldo de un allanamiento efectuado en una finca, situada en una finca de dos pisos, ubicada en el cruce de 25 de Mayo y Facundo Quiroga.

Las diligencias

Según los trascendidos, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y en base a las directivas impartidas por las autoridades de la Unidad Funcional N° 5 de la jurisdicción.

Al requisar esa vivienda, los efectivos policiales consiguieron incautar un aparato de telefonía celular negro, con vidrio templado astillado.

En total, los investigadores revisaron tres domicilios.

Así fue el ataque a disparos

Tal lo difundido, Retamozo fue atacado a disparos el 27 de febrero en la esquina de Las Violetas y Soldado Andrés Folch, en momentos en los que conducía un Renault Clío, con el dominio finalizado en 081, oportunidad en la que tres malvivientes lo interceptaron con fines de robo y le sustrajeron el vehículo, que posteriormente apareció incendiado.

Antes de fugar, los sujetos balearon a la víctima, quien recibió un certero impacto de arma de fuego en la región lumbar.

A raíz de lo acontecido, a Retamozo luego se lo trasladó al Hospital Interzonal General de Agudos Eva Perón, a fin de ser asistido por los médicos del establecimiento sanitario.

Intervino en la causa penal, que de manera preventiva se mantiene caratulada "Robo agravado por el uso de arma de fuego", el Juzgado de Garantías N° 1 de los tribunales locales.

Por F.V.

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