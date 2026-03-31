Detuvieron a ex barrabrava de Boca: lo buscaban por robar a mujer, a la que además intentó secuestrar

Un ex barrabrava de Boca fue detenido por los pesquisas policiales al estar sindicado de haber asaltado a una mujer, a la que habría intentado secuestrar. El dramático suceso se registró en el norte de la Provincia de Buenos Aires y el individuo le robó el coche a la víctima, que luego apareció abandonado en el vecindario.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el hombre, de 51 años, resultó apresado como saldo de un allanamiento realizado en una finca situada en Alvear al 500, casi en el cruce con Benítez, en las cercanías del Barrio Mitre.

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Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de San Nicolás, con el apoyo de los integrantes de la comisaría 1ª y de la Unidad de Policía de Prevención Local (U.P.P.L.) del distrito.

Trascendió que, al requisar la vivienda, los uniformados consiguieron incautar una par de zapatillas y otras prendas de vestir.

Al malviviente lo identificaron gracias a testimonios y luego de analizar las imágenes que captaron las diversas cámaras de vigilancia.

Posteriormente al sospechoso que fue capturado en el operativo lo condujeron a la seccional 1ª de la zona.

Lo que señala el expediente

Consta en el expediente que el hecho se produjo el 22 de marzo en Obligado al 100, en la esquina con Bartolomé Mitre, cuando esta víctima, de 54 años, ascendió a su VW Fox gris oscuro, con el dominio finalizado en 112.

De manera repentina, un malviviente subió por la fuerza al auto y le colocó a la mujer un objeto metálico en las costillas, oportunidad en la que le exigió que pusiera el vehículo en marcha.

Con rapidez, la damnificada logró abandonar el VW Fox y entonces el marginal fugó rápidamente a bordo del rodado.

Los diversos objetos robados

Minutos más tarde, los investigadores hallaron el coche sustraído en la intersección de Bartolomé Mitre y Lamadrid, certificándose que el maleante se había apoderado de una mochila negra, de una billetera, de diferentes tarjetas tanto de débito como de crédito, de la suma de 80.000 pesos y de 40 dólares.

Hasta el momento, en forma preventiva, la causa penal se mantiene caratulada "Robos calificados".

Por F.V.

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