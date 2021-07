Autodefinido como "transracial", el influencer inglés de 31 años llamado Oli London se sometió a 18 intervenciones quirúrgicas para parecerse a un famoso integrante del grupo coreano de K-pop BTS.

Al contrario de la moda que ocurre en los países asiáticos, que buscan "occidentalizarse" mediante la cirugía denominada blefaropastia asiática (que consiste en recortar la piel de los párpados para crear un pliegue en el párpado superior y así poseer rasgos "occidentales"), este influencer se realizó las operaciones opuestas para tener rasgos "orientales".

El youtuber dijo que ya se parece bastante a Park Ji-min y, gracias a las cirugías estéticas, celebró: "Ya soy yo mismo. Finalmente, ya soy coreano".

"Sé que mucha gente no me entiende, pero me identifico como coreano y ahora parezco coreano. Me siento coreano. No me identifico como británico, así que por favor no se refieran a mí como británico, porque me identifico como coreano", declaró Oli en el video que publicó en YouTube.

De esta manera, el influencer estadounidense, que tiene 354 mil seguidores en Instagram, confesó que durante años ocho gastó 150 mil dólares para su transformación estética y racial.

Oli London detalló que se realizó cinco rinoplastías, liftings faciales y de cejas, retoque de párpados, reducción de pómulos, contorno de la mandíbula, contorno de la barbilla, reducción de pechos masculinos y liposucción.

En mayo pasado, medios británicos habían mencionado que Oli había muerto y se convirtió en una fake news viral en las redes sociales. Al parecer, esta confusión fue generada luego de que el propio instagramer publicara un "in memoriam". Luego de unas horas tuvo que desmentir los rumores sobre su muerte.

Oli London, luego de sus transformaciones estéticas.

"Me levanté a las 10.00 y, como siempre, revisé mis redes sociales. Entré en Instagram y decía que mi cuenta estaba restringida porque había muerto. Estuve en shock. Pensé que me habían hackeado y traté de contactar con Instagram, pero creían que alguien me estaba suplantando. Ha sido difícil explicar lo ocurrido a mi madre y otros familiares", explicó Oli London.

¿Qué quiere decir transracial?

Según él mismo detalló, ser un transracial es "haber nacido en el cuerpo equivocado" al referirse a su sexo biológico, él también considera haber nacido en un cuerpo que no le corresponde, ya que se siente coreano, a pesar de ser británico.