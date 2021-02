El liberal Guillermo Lasso y el indígena Yaku Pérez, segundo y tercero en las encuestas previas, ya emitieron sus sufragios para las elecciones presidenciales de hoy en Ecuador, mientras el primero en los sondeos, el correísta Andrés Arauz, no pudo votar por estar empadronado fuera del país, informó la prensa internacional.



“Hemos sufragado con todas las normas de bioseguridad y lo que les puedo decir es que habrá segunda vuelta y nosotros estaremos ahí”, afirmó Lasso, el candidato de la alianza entre su partido Creo y el Partido Social Cristiano (PSC), tras emitir su voto en una escuela en Guayaquil, según la agencia de noticias Sputnik.



“Hay que dar vuelta la página, hay que dejar atrás odios y divisiones, vamos a ganar apoteósicamente; voy a pasar a segunda vuelta y estamos seguros de que vamos a ganar las elecciones”, dijo Pérez, candidato de Pachakutik, el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), tras votar en las afueras de la ciudad Cuenca.

Arauz, en cambio, acompañó a su abuelaa, de 106 años, a votar a una escuela del centro de Quito, ya que él no pudo hacerlo por estar empadronado en México, donde hace poco cursó un doctorado.“Hoy vivimos la fiesta democrática, yo lo hago como siempre, acompañando a mi abuelita; hoy vota quien me educó desde los dos años, quien me transmitió los valores de amor al prójimo, quien me enseñó la importancia de la educación y el valor de la dignidad”, escribió el candidato en su cuenta en Twitter.“El triunfo, una sola vuelta, solo es posible si salimos a defender el voto de los ecuatorianos y estar vigilantes de que se cumpla la voluntad popular”, había manifestado más temprano por la misma vía.Arauz, Lasso y Pérez son, en ese orden, quienes tenían mayor intención de voto según las encuestas previas a los comicios, y competían hoy con otros 13 postulantes a la Presidencia.