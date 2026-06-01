Detuvieron en Paraguay al ganador de un concurso de MrBeast: viajaba en un avión con 261 kilos de marihuana

Jabari Stephen Brown, un ciudadano estadounidense que se hizo conocido en redes sociales tras ganar una competencia organizada por MrBeast, fue detenido en Paraguay acusado de integrar una operación de tráfico internacional de drogas. El hombre fue arrestado luego de que las autoridades descubrieran más de 260 kilos de marihuana ocultos en un avión privado que había llegado desde Miami.

El procedimiento fue llevado adelante por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, el principal de Paraguay. Según informaron las autoridades, la aeronave transportaba 261,6 kilos de marihuana premium, una variedad con alto contenido de THC, escondida en varias valijas que estaban siendo descargadas para su traslado a la ciudad de Asunción.

Brown fue capturado en un hotel de la capital paraguaya durante la noche del sábado. Además, fueron detenidos otros tres ciudadanos estadounidenses identificados como Marisol Rivas, Anthony Vásquez y David Thomas Wise, quienes también viajaban en el avión. Todos quedaron a disposición de la Justicia y fueron imputados por la Fiscalía por el delito de tráfico internacional de drogas.

La noticia generó repercusión internacional debido a la historia de Brown. La Senad recordó que el estadounidense había alcanzado notoriedad en internet después de ganar un avión ejecutivo valuado en millones de dólares en una competencia organizada por MrBeast, el youtuber más seguido del mundo. El concurso había reunido a un centenar de pilotos y le permitió convertirse en una figura reconocida dentro de la comunidad de seguidores del creador de contenido.

Sin embargo, la investigación apunta a que el presunto dueño y piloto de la aeronave sería el ciudadano estonio Keith Siilats, identificado por las autoridades como cofundador de una empresa de micromovilidad en Estados Unidos. De acuerdo con información de inteligencia, Siilats abandonó Paraguay durante la mañana del sábado, apenas horas antes de que se realizara el operativo que terminó con el secuestro del avión y del cargamento de droga.

Los investigadores sostienen que la marihuana estaba cuidadosamente acondicionada en el equipaje para evitar ser detectada. La Senad indicó que se trata de una droga de alto valor comercial y estimó que cada kilogramo podría venderse por alrededor de 14.000 dólares en el mercado brasileño. Con esa cotización, el cargamento incautado tendría un valor millonario y representa uno de los golpes más importantes contra el narcotráfico registrados recientemente en el país.