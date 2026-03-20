Estados Unidos lanzará monedas de oro de 24 quilates y de un dólar con el rostro de Donald Trump

En las últimas horas, el Gobierno de los Estados Unidos oficializó la acuñación de una serie de monedas con la figura del presidente Donald Trump.

La iniciativa, enmarcada en las celebraciones por el 250° aniversario de la fundación de la nación, rompe con la tradición histórica de evitar la imagen de mandatarios en funciones en el dinero de curso legal.

La pieza principal de esta serie es una moneda de oro puro de 24 quilates, con un diámetro de 7,6 centímetros.

El diseño mostrará al jefe de Estado norteamericano con expresión solemne y semblante severo, inclinado sobre un escritorio, siendo una imagen inspirada en su retrato oficial de la Galería Nacional de Retratos.

El tesorero de los Estados Unidos, Brandon Beach, fundamentó la decisión señalando que la gestión buscó plasmar el "espíritu perdurable" del país mediante la efigie del actual administrador.

Impacto en el bolsillo y en las urnas

Más allá del objeto de lujo para inversores, la administración Trump impulsó una medida de alcance popular: la puesta en circulación de una moneda de un dólar con el rostro del presidente para el uso cotidiano de la ciudadanía.

Esta estrategia es interpretada como una maniobra de afianzamiento simbólico en un periodo electoral determinante, al insertar la imagen presidencial en las transacciones de todos los días.

Imagen ilustrativa, creada con inteligencia artificial.

Cruce de acusaciones en el Capitolio

La respuesta del Partido Demócrata fue inmediata y severa. Referentes de la oposición denunciaron que la utilización de la moneda oficial para ensalzar a un presidente vivo es una práctica "propia de dictadores y autócratas".

Los críticos sostienen que este hecho vulnera las normas institucionales que, por lo general, reservan tales honores para figuras históricas fallecidas.

Desde el Tesoro, sin embargo, rechazaron los cuestionamientos y ratificaron que el perfil de Trump resulta "emblemático" para el presente de la democracia norteamericana.



Ante la inminente producción masiva, se espera que los sectores opositores intenten frenar la emisión a través de mecanismos legislativos en el Congreso.

Un activo histórico

En el contexto de la celebración por el cuarto de milenio de los Estados Unidos, especialistas en metale preciosos prevén que la versión de oro se convierta en un activo de altísima demanda.

Mientras los preparativos para los festejos nacionales avanzan, el debate entre la institucionalidad republicana y el culto a la figura presidencial domina la agenda pública.