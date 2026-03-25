Jurado de Los Ángeles declaró culpable a Meta y You Tube de causar adicción en una menor

Un jurado de Los Ángeles declaró responsables a las empresas Meta y YouTube por los daños ocasionados a una joven a raíz del diseño adictivo de sus plataformas digitales.

El veredicto estableció una indemnización de tres millones de dólares, de los cuales el 70% deberá ser abonado por Meta y el 30% restante por YouTube.

El monto podría incrementarse en las próximas instancias, ya que las autoridades determinaron que las compañías actuaron con malicia, lo que habilita la aplicación de daños punitivos adicionales.

El caso tiene como protagonista a una joven de 20 años, identificada como KGM o "Kaley", cuyos representantes legales argumentaron que el uso temprano de redes sociales derivó en graves perjuicios para su salud mental.

A lo largo de aproximadamente un mes, el tribunal escuchó testimonios de especialistas en adicciones, terapeutas, ingenieros de plataformas digitales y ejecutivos del sector, entre ellos el CEO de Meta, Mark Zuckerberg.

La demanda también había sido dirigida contra TikTok y Snapchat, aunque ambas compañías optaron por alcanzar acuerdos extrajudiciales en términos confidenciales para evitar el juicio.

Un caso que puede sentar un presedente histórico

El fallo podría sentar un precedente relevante en Estados Unidos, donde existen alrededor de 1.500 casos similares en curso contra empresas de redes sociales por presuntos efectos nocivos de sus productos, especialmente en usuarios jóvenes.

En paralelo, en el estado de Nuevo México, otro jurado encontró recientemente responsable a Meta por ocultar información relacionada con prácticas que facilitaban la explotación sexual infantil, imponiéndole una multa de 375 millones de dólares.

Especialistas señalan que esta serie de litigios podría marcar un punto de inflexión comparable con los procesos judiciales que enfrentaron en su momento las industrias tabacalera y de opioides.