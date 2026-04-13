Elecciones en Perú: el JNE decidió ampliar la votación hasta este lunes tras una jornada electoral caótica

Perú atraviesa un nuevo capítulo de incertidumbre político luego de las elecciones generales que desarrollaron este domingo, que estuvieron signadas por serios problemas logísticos en distintos centros de votación. Ante esta situación, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió reabrir mesas este lunes 13 de abril para que unas 63.000 personas que no pudieron emitir su voto puedan hacerlo.

La decisión contempla la ampliación del horario de votación entre las 7:00 y las 18:00 en aquellos locales donde se registraron inconvenientes como la falta de cédulas, ánforas y otros materiales esenciales. Según explicó el organismo electoral, el objetivo es garantizar el derecho al sufragio de todos los ciudadanos afectados.

#LoÚltimo | JNE dispone ampliar el horario de votación, desde las 07:00 horas hasta las 18:00 horas, del lunes 13 de abril, en aquellas centros de votación donde la ciudadanía no pudo ejercer su derecho al sufragio este 12 de abril. pic.twitter.com/1tngp8k58p — JNE Perú (@JNE_Peru) April 13, 2026

Durante la jornada electoral del domingo se registraron demoras de hasta tres horas en la apertura de mesas debido a la ausencia de autoridades y problemas en la organización en varias regiones, incluida la capital. Esto generó largas filas, malestar entre los votantes y críticas de distintos sectores políticos.

Además, se reportaron incidentes en la sede de la autoridad electoral, donde incluso intervino la policía, lo que elevó aún más la tensión en un contexto ya marcado por la desconfianza institucional.

Resultados preliminares y posible balotaje

La ciudadanía de Perú concurrió a las urnas para elegir presidente de la Nación, dos vicepresidentes, 60 senadores y 130 diputados, y según los primeros resultados será necesario un balotaje, ya que ninguno de los postulantes alcanza en número requerido para triunfar en primera vuelta.

De acuerdo con los primeros sondeos a boca de urna, el candidato de derecha Rafael López Aliaga se posiciona en el primer lugar con el 21,13% de los votos. En segundo lugar aparece Keiko Fujimori, con el 16,94%.

Estos resultados anticipan un probable balotaje en junio, lo que prolongaría la incertidumbre política en el país andino.

Un escenario político fragmentado

Los comicios contaron con la participación de cerca de 27,3 millones de ciudadanos habilitados para votar y una oferta electoral de más de 30 candidatos presidenciales, reflejo de la fragmentación política que atraviesa Perú.

En este contexto, la reanudación de la votación en determinadas mesas busca aportar legitimidad al proceso electoral, aunque no logra disipar completamente las dudas sobre la transparencia y organización de los comicios.