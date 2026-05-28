Un submarino descubrió un pulpo azul en las islas Galápagos

Un equipo de investigadores de la Charles Darwin Foundation descubrió una nueva especie de pulpo color azul intenso y del tamaño de una pelota de golf a 1.773 metros de profundidad en las aguas del archipiélago de Galápagos.

El hallazgo del ejemplar, denominado Microeledone galapagensis, desconcertó a la comunidad científica debido a que las especies con características similares habitan de forma exclusiva en el océano Austral, en las cercanías de la Antártida, o en el océano Atlántico frente a las costas de Uruguay.

Tecnología 3D para preservar el ejemplar

Debido a que se contaba con un único espécimen, capturado originalmente cerca de la Isla Darwin, los expertos decidieron aplicar métodos no invasivos para su análisis morfológico.

El frasco con el animal conservado en formol fue enviado a Estados Unidos para ser examinado en el Field Museum de Historia Natural de Chicago.

"Tenía miedo de manipularlo porque temía dañarlo", confesó Janet Voight, especialista en invertebrados de la institución de Chicago. En lugar de utilizar un bisturí para abrir el cuerpo, Voight y su colega Stephanie Smith escanearon al animal con rayos X.

La tomografía computada permitió generar un modelo digital en 3D que expuso la estructura de sus órganos internos y su boca sin alterar la fisonomía externa del pulpo.

Clasificación taxonómica y mecanismos de defensa

El análisis determinó que el animal pertenece a la familia Megaleledonidae.

Posee rasgos muy específicos que lo diferencian de otros cefalópodos conocidos en zonas tropicales, lo que obligó a los biólogos a revisar los patrones de distribución de esta familia de animales marinos.

"Entre las otras especies con tentáculos cortos y una sola fila de ventosas, se distingue por su coloración y por la piel lisa de su espalda", detalló Voight.

La experta especificó que el pulpo es claro en la zona dorsal y de un violeta muy oscuro en la parte ventral.

Con respecto a esta particularidad, la científica estimó: "Creemos que este patrón de color le ayuda a protegerse. Entonces el pulpo cubre a su presa con su membrana de color oscuro y se mantiene a salvo", evitando así llamar la atención de depredadores si el alimento capturado emite luz bioluminiscente.