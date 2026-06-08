Cuáles fueron los números de la suerte que le dieron más de $1.400 millones a un afortunado

El Quini 6 sorprendió a todos este fin de semana con un nuevo ganador que se llevó un impactante premio que superó los 1400 millones de pesos al obtener los seis aciertos en el sorteo del domingo 7 de junio.

Los números de la suerte que provocaron todos los aciertos del ganador correntino fueron 03-06-08-20-21-29. Gracias a estas cifras podrá acceder a un premio de $1.416.937.636,80, según informaron.

Desde el reconocido juego de azar de la Lotería de Santa Fe confirmaron que el flamante millonario es oriundo de la provincia de Corrientes y participó de la modalidad de juego "La Segunda".

El Quini 6 entregó más de 1400 millones de pesos en la modalidad "La Segunda".

Cuáles fueron los números sorteados

TRADICIONAL: 07 - 13 - 17 - 27 - 29 - 41

LA SEGUNDA: 03 - 06 - 08 - 20 - 21 - 29

REVANCHA: 12 - 17 - 22 - 32 - 39 - 42

SIEMPRE SALE: 12 - 21 - 23 - 31 - 41 - 45

Cómo se juega al Quini 6

Los apostadores que deseen participar del próximo sorteo del Quini 6 deberán seleccionar seis cifras que van del 00 al 45 inclusive para conformar su jugada, tras estos pasos deben elegir en qué modalidad de juego van a participar.

Este juego poceado cuenta con tres modalidades de juego: Tradicional (incluye Primer Sorteo y La Segunda), Revancha y Siempre Sale. El costo de la boleta tradicional es de $2000, si desean sumar alguno de los otros dos modos tienen un costo de 1000 pesos cada uno. La boleta completa cuesta $4000 e incluye participación en el Premio Extra.

Los sorteos del Quini 6 se realizan dos veces por semana, los miércoles y los domingos a partir de las 21:15, y la transmisión se puede seguir en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefé Santa Fe, Canal 9 (Paraná), TV Pública y mediante la cuenta de YouTube oficial.

Cuánto dinero se entrega en premios

Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el sorteo que se llevará a cabo el próximo miércoles 10 de junio tendrá un pozo estimado de $5.600 millones que se repartirán de la siguiente manera: