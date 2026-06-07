La semana se despide con el Cronicazo de la suerte: ¿Cuál es el gran candidato para la Quiniela?

No te la esperabas y el Cronicazo del domingo volvió: para cerrar la semana a lo grande, acá está la lectura obligatoria que trae el gran candidato para la Quiniela.

¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo! Acá está el gran candidato, los pálpitos, las fijas, los demorados a la grande, los más atrasados, los más salidores, y "Me lo dijo una Gitana", acá. Más información en www.loteria.gba.gov.ar y www.loteriadelaciudad.gob.ar.

El Cronicazo de hoy con todo lo que necesitás saber antes de jugar a la Quiniela

El elegido de la semana por el Cronicazo para jugar a la quiniela es el "36". Lo acompañan el "05" como "El salvador", el "94" y el "67" como "Los posibles", y el "26" como "El suplente".

La sección "Me lo dijo una Gitana" confirmó que el número de la suerte definitivo es el "43". Ella está acompañada del "51" como "La onda", del "14" como "Me juego" y del "72" como "La posta". Por último, los "Tres para ganar" del bolillero de estos días son el "18", "00" y "89". Los sueños sugieren el "09", "83", "28" y "77" como las mejores opciones.

Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?

Aries (del 21/3 al 20/4): "50"

Tauro (del 21/4 al 22/5): "04"

Géminis (del 23/5 al 21/6): "49"

Cáncer (del 22/6 al 21/7): "88"

Leo (del 22/7 al 21/8): "31"

Virgo (del 22/8 al 22/9): "75"

Libra (del 23/9 al 22/10): "96"

Escorpio (del 23/10 al 21/11): "12"

Sagitario (del 22/11 al 21/12): "93"

Capricornio (del 22/12 al 20/1): "27"

Acuario (del 21/1 al 19/2): "64"

Piscis (del 20/2 al 20/3): "79"



