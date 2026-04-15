Llegó el Cronicazo para "llamar" a la suerte en la quiniela: los números recomendados por la Gitana

Este miércoles 15 de abril, no te pierdas el Cronicazo. En esta guía esencial, la Gitana comparte sus pálpitos detallando los números más demorados, los más atrasados y aquellos que salen con mayor frecuencia en la quiniela.

Si buscás "tentar" a la fortuna en el Quini 6 o el Loto Plus, consultá la sección "Me lo dijo una Gitana" para conocer cuál es tu cifra de la suerte según tu signo zodiacal.

¡No realices tu apuesta sin antes consultar el Cronicazo! Además, recordá que podés verificar los resultados oficiales de las loterías y quinielas en los sitios: loteria.gba.gob.ar, loteriadelaciudad.gob.ar y loteriasantafe.gov.ar.

Probá suerte con el Cronicazo este miércoles: los candidatos de la Gitana para la quiniela





El elegido de la semana para jugar a la quiniela es el "25". Lo acompañan el "38" como "El salvador", el "54" y el "89" como "Los posibles", y el "60" como "El suplente". La sección "Me lo dijo una Gitana" confirmó que el número de la suerte definitivo es el "76".

Ella está acompañada del "13" como "La onda", del "52" como "Me juego" y del "49" como "La posta". Por último, los "Tres para ganar" del bolillero de estos días son el "21", el "94" y el "06". Los sueños sugieren el "68", el "22", el "05" y el "40" como las mejores opciones.

¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo!

Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?





Aries (del 21/3 al 20/4): "78".

(del 21/3 al 20/4): "78". Tauro (del 21/4 al 22/5): "31".

(del 21/4 al 22/5): "31". Géminis (del 23/5 al 21/6): "89".

(del 23/5 al 21/6): "89". Cáncer (del 22/6 al 21/7): "53".

(del 22/6 al 21/7): "53". Leo (del 22/7 al 21/8): "14".

(del 22/7 al 21/8): "14". Virgo (del 22/8 al 22/9): "65".

(del 22/8 al 22/9): "65". Libra (del 23/9 al 22/10): "44".

(del 23/9 al 22/10): "44". Escorpio (del 23/10 al 21/11): "57".

(del 23/10 al 21/11): "57". Sagitario (del 22/11 al 21/12): "92".

(del 22/11 al 21/12): "92". Capricornio (del 22/12 al 20/1): "27".

(del 22/12 al 20/1): "27". Acuario (del 21/1 al 19/2): "00".

(del 21/1 al 19/2): "00". Piscis (del 20/2 al 20/3): "46".

No apuestes sin antes ver el Cronicazo: los números para la quiniela de este miércoles 15 de abril





"El gran candidato" para jugar a la quiniela o a la lotería y "llamar" a la suerte es el "3458". De acuerdo a cada región, se aclara:

Quiniela de la Ciudad

Demorados a la grande: centena, el "7" con 23 sorteos; decena, el "9" con 21 sorteos; unidad, el "4" con 23 sorteos. Los más atrasados son el "76", el "82" y el "04", mientras que los más salidores, el "14", el "97" y el "11".

Quiniela bonaerense

Demorados a la grande: centena, el "3" con 76 sorteos; decena, el "4" con 30 sorteos; unidad, el "9" con 19 sorteos. Los más atrasados son el "82", el "06" y el "34". Los más salidores, el "70", el "04" y el "23".

El Cronicazo de este miércoles 15 de abril.

Quiniela de Montevideo

Demorados a la grande: centena, el "0" con 32 sorteos; decena, el "1" con 27 sorteos; unidad, el "9" con 23 sorteos. Los más atrasados son el "90", el "25" y el "92", y los más salidores, el "32", el "67" y el "93".

Quiniela de Santa Fe

Demorados a la grande: centena, el "0" con 83 sorteos; decena, el "7" con 22 sorteos; unidad, el "3" con 35 sorteos. Los más atrasados son el "08", el "44" y el "41", mientras que los más salidores, el "79", el "82" y el "45".

Quiniela de Córdoba

Demorados a la grande: centena, el "0" con 35 sorteos; decena, el "1" con 17 sorteos; unidad, el "3" con 34 sorteos. Los más atrasados son el "11", el "62" y el "96". Los más salidores, el "04", el "70" y el "48".

Quiniela de Entre Ríos

Demorados a la grande: centena, el "7" con 45 sorteos; decena, el "5" con 45 sorteos; unidad, el "3" con 21 sorteos. Los más atrasados son el "08", el "56" y el "90", y los más salidores, el "59", el "75" y el "07".

Los pozos del Quini 6 y el Loto Plus: ambos juegos reparten una fortuna





La "piñata" actual de $33.976 "palos" está a la espera de sus nuevos dueños. Esta se reparte entre las variantes correspondientes a cada uno de los juegos: a las 9 de la noche, el Quini 6 distribuye esperanza con un total de $5.650 millones.

Se dividen entre la "Tradicional", "La Segunda" y "Revancha", además del "Siempre Sale" y el "Sorteo Extra".

El pozo actual del Quini 6.

Una hora más tarde, a las 10 de la noche, es el turno del Loto Plus. La cifra general se encuentra en $28.326 "palitos" que se separan entre las modalidades "Tradicional", "Match" y "Desquite".

Si en el segundo juego "se pega" el número plus, se multiplica el premio de las categorías de 6 aciertos. Y el "Sale o Sale", donde siempre hay ganadores.

Los sorteos actuales de quiniela y lotería





Lotería Nacional y Lotería de la Provincia : las dos llevan a cabo cinco sorteos cada día. Se llaman "La Previa" (10.30 de la mañana), "La Primera" (12 del mediodía), "Matutina" (14.30 horas), "Vespertina" (17.30 horas) y "Nocturna" (a las 21).

Quini 6 : se realiza dos veces por semana, todos los miércoles y domingos. Está disponible en todas las agencias habilitadas del país, donde los jugadores deben elegir seis números entre el "00" y el "45" para apostar.

Loto Plus : hay que seleccionar seis cifras entre el "00" y el "45". Con ellas, se puede participar de los juegos que se hacen los miércoles y sábados a las 22.00 horas. Las apuestas para estos sorteos cierran varias horas antes.