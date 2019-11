Hablar de tormentas en un cielo limpio de Montenvideo no era juego limpio, el Pepe lo

entiendio. "Viniste para que te cuente lo de Chile y lo de Evo,o me equivoco?” Como te explico que

cruce el rio para escucharte e n medio de tanto ruido,entre tanta bala y tanto grito sordo.



"Veni te invito con una copita ,nos sentamos cerca de los arboles y pensemos juntos”. La quieren

toda,el agua,los ríos,las montañas.Te sentas con gigantes, países gigantes y son ellos los que tiran

los dados,pero ya tienen escrito el final de la película.



Insiste en los gurises,en nuestros pibes,y piensa en el futuro no tan lejos. "Si no podemos construir

lo que viene estamos liquidados.La desigualdad es muy grande.Me voltearon la reforma

educativa,no pude,pero si levantar con los compañeros y transformar un galpon en una escuela

agraria,y lo logramos,de Quijote nomas", me dice.



La Lucia Topolansky, vicepresidente del país, su gran amor,siempre es recurrente en su sueños y en

sus palabras nuevas ,la renace a esa mujer en cada palabra de lucha que recuerda y entrama y te

apunta mirando lo que viene "entiendo que en la vida nadie se salva solo” repite una y otra vez y

miles de veces.



¿Entonces la pelea no fue en vano?, "De ninguna manera,se lucha por utopías y por matar la

pobreza,pero los ricos se endiosan en empuñaduras sin alma”.



No puedo pasar de largo sin hablar de los miles de días preso de la dictadura. "Hoy en Punta

Carretas,hay un Shoping ,te imaginas,como el mercado le gano a la lucha,pero estoy convencido

que la lucha todavía le puede ganar a la Memoria".



Me lleva a su biblioteca,saca un morral color verde y dos cuadernos,mi corazón galopa fuerte

cuando me cuenta que lo que tenia en mis manos eran parte del manuscrito del diario del Che en

Bolivia,y que era un regalo de lo cubanos por su lucha por una Latinoamerica Libre.



Recorro con mi índice cada letra escrita con tinta por Ernesto,lo miro al Pepe ,me guiña un ojo,y siento los

tambores y el candombe de Agarrate Catalina, y me lleva hasta el fondo de la chacra,donde antes

de decirme adiós con un fuerte abrazo ,me marca el lugar donde enterro a su perra y me dice al

oído que ahí quiere algún dia cuando todo se apague estar para volverla a abrazar y jugar de

nuevo,como si fuera aquel guri de Carmelo que perdió a su padre a los ocho años.