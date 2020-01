lauatalan@baenegocios.com

Entre la norma escrita, la realidad y el debate público se abren desfiladeros, abismos o emporios de lo bizarro muy complicados para dimensionar tanto medidas exactas como efectos nocivos. Dirán que el fenómeno es global pero solicitamos la buena voluntad de nuestros lectores para circunscribirlo al país que nos cobija.

Y sobre ejemplos a la mano están los dichos del ex presidente Mauricio Macri respecto a su modelo económico el cual estalló y no en rigor de metáfora. "No fui yo, fueron ellos", dijo palabras más o menos en Villa La Angostura respecto a los pasos financieros y económicos que nos empujaban, una vez más bajo recetas liberales, a la tierra del nunca jamás.

Han dicho analistas, que nada tienen que ver con el kirchnerismo: "Siempre se pensó en el mejor escenario posible", en virtud a una serie de sucesos afortunados para determinarlo, que no sucedió. Y lo que es peor, existen quienes tomaron los dichos del ex jefe de Estado, no como una expresión genuina, sino como mensaje "con chanfle" a favor de lo que en terreno de cyberbatallones se trasluce como: entonar la melodía que endulce oídos y concepciones que realzan al mal en la vereda de todo lo que vislumbren como populismo u otras variantes.

Fue en el pasado fin de semana donde también trascendieron dichos del economista y ex titular del Banco Nación Javier González Fraga, respecto a las conductas maternas en la pobreza y una suerte de chip insertado en los sectores más arrasados de los últimos 4 años, increíble pero real.

De certificarse que Manuel Belgrano alguna vez lamentó el escenario nacional con tres palabras: "Ay, patria mía", uno podría remitirse a tales dichos sin temor a demandas por copyright de los sucesores del patriota.

Sobre los dos ejemplos citados respecto al pasado reciente y el formato político de la actual oposición en su vuelta al ruedo, amén de lo que pueda acertar o errar el actual gobierno, se infiere que del laberinto Argentina no se podrá escapar ni siquiera avasallando muros o por elevación.