Artemis II: las impresionantes imágenes de la Tierra tomadas por los astronautas de la NASA

En la antesala del sobrevuelo de la Luna, el momento más importante de su misión, los astronautas de Artemis II compartieron increíbles imágenes de la Tierra captadas desde la ventana de la nave de la NASA.

"Esta vista simplemente llega a otro nivel", escribieron desde la cuenta oficial de X (ex Twitter) de la agencia estadounidense al compartir dos de las fotos, en las que se observa al comandante Reid Wiseman y a la especialista de misión Christina Koch apreciando a nuestro planeta.



El comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, contempla la Tierra a través de una de las ventanas de la nave espacial Orion (Imagen: NASA).

Según información oficial, la tripulación de Orion llevó cámaras profesionales y también teléfonos inteligentes de alta gama -cuatro unidades del iPhone 17 Pro Max, el modelo más avanzado del catálogo de Apple-, aunque durante el vuelo solo pueden utilizarlos para tomar fotografías y grabar videos.

Christina Koch, la primera mujer en integrar una misión con destino a la Luna, observa la Tierra desde la nave espacial (Imagen: NASA).

En otra de las imágenes captadas desde la cápsula Orion se distingue la franja que separa el día de la noche sobre la Tierra, un fenómeno conocido como "terminador".

Desde la cápsula Orion captaron la línea que divide el día y la noche sobre la Tierra (Imagen: NASA).

A continuación, otra imagen de la Tierra, tomada por el comandante de la misión, Reid Wiseman, quien utilizó una cámara Nikon D5, según informó el sitio 9to5Mac.

Así se ve la Tierra desde "Orion", la nave espacial que lleva a la misión Artemis II (Imagen: NASA).

Cómo es la misión Artemis II y qué busca la NASA





Se trata del primer vuelo tripulado de la NASA con rumbo a la Luna desde la histórica misión Apolo 17. La nave Orion transporta a cuatro astronautas -Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen- y fue lanzada a comienzos de este mes a bordo del cohete Space Launch System.

A diferencia de otras misiones, no está previsto un alunizaje: la cápsula realizará un sobrevuelo alrededor de la Luna y luego iniciará el regreso a la Tierra, estipulado para el viernes 10 de abril.

Los astronautas de la misión espacial Artemis II, abordo de la nave Orion (Imagen: NASA).

El objetivo principal es poner a prueba el funcionamiento de la nave, sus sistemas y el desempeño de la tripulación en condiciones de espacio profundo. Artemis II funciona como un paso previo dentro del programa Programa Artemis, que en futuras misiones sí contempla descensos en la superficie lunar.

Este lunes 6 de abril se vivirá el momento más importante de la misión: está previsto que la nave Orion realice el sobrevuelo de la Luna. La maniobra comenzará alrededor de las 15:45 (hora argentina) y el punto de máxima cercanía se alcanzaría cerca de las 20.

Qué harán los astronautas durante el sobrevuelo

Durante ese tramo, la tripulación pondrá en práctica sus conocimientos de geología para registrar y describir en tiempo real cráteres y formaciones lunares que no son observadas por humanos desde hace más de medio siglo.

Uno de los focos principales será la Cuenca Orientale, un enorme cráter de unos 900 kilómetros de diámetro que desde la Tierra solo puede apreciarse de manera parcial. Al completar la vuelta alrededor del satélite, la misión llegará a una distancia aproximada de 402.000 kilómetros de la Tierra, superando la marca establecida por la Apolo 13.

Además, durante unos 40 a 50 minutos -cuando la nave quede detrás de la Luna- se interrumpirá toda comunicación con el centro de control de la NASA, por lo que los astronautas deberán operar de manera completamente autónoma.

Desde su posición en la Orion también presenciarán cómo el Sol se oculta detrás de la Luna, una situación que aprovecharán para intentar detectar destellos de impacto -producidos por meteoritos- y posibles nubes de polvo en el horizonte lunar.