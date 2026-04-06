Artemis II se acerca a la Luna: empieza uno de los momentos más importantes de la misión

La tripulación de Artemis II avanza hacia la Luna y, tras completar una maniobra de corrección de trayectoria para ajustar el rumbo de la nave Orion, la NASA informó que el equipo se prepara para protagonizar en las próximas horas uno de los momentos más importantes de la misión: el sobrevuelo del satélite.

El equipo viene de cumplir una serie de tareas clave: se colocó y presurizó los trajes, verificó posibles fugas, simuló el acceso a los asientos y evaluó su movilidad, así como su capacidad para comer y beber a bordo, mientras sigue compartiendo imágenes de la Tierra que generaron asombro.

En vivo: así avanza la misión Artemis II rumbo a la Luna





Este lunes 6 de abril, en el sexto día de vuelo, la nave con Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen a bordo realizará su mayor aproximación a la Luna, al pasar a unos 7.400 kilómetros de la superficie.

Según informó la NASA, la trayectoria llevará a la misión alrededor de la cara oculta del satélite. El objetivo es completar un sobrevuelo y regresar, para comprobar que la nave, sus sistemas y la tripulación pueden operar con seguridad en el espacio profundo.

Misión Artemis II hoy: sobrevuelo de la Luna, récord histórico y regreso a la Tierra





El equipo a bordo de Artemis II superará, este lunes, el récord que había dejado el Apolo 13 en 1970 y se convertirá en el grupo de personas que más lejos viajó desde la Tierra, al alcanzar una distancia cercana a los 402.000 kilómetros.

En el sobrevuelo por la cara oculta de la Luna, quedarán incomunicados con la Tierra durante unos 40 minutos, ya que la señal de radio no puede atravesar el satélite, en una fase que exige máxima precisión.

Los astronautas de la misión Artemis II compartieron una imagen de la cara visible de la Luna (Imagen: NASA).

En la madrugada argentina, cerca de la 1:40, la nave ingresó en la llamada "esfera de influencia lunar", es decir, el momento en que la gravedad de la Luna pasa a ser la fuerza dominante sobre la cápsula.

Luego del sobrevuelo, la nave Orion aprovechará la gravedad lunar como impulso natural para iniciar el regreso, en una maniobra conocida como trayectoria de retorno libre.

Punto por punto: los momentos clave del sobrevuelo a la Luna

La NASA detalló el cronograma del histórico sobrevuelo de Artemis II. Los horarios corresponden al huso del este (ET) y se indica entre paréntesis su equivalente en Argentina (AR), aunque pueden modificarse según el desarrollo de la misión:

13:00 (14:00 en Argentina): arranca la transmisión en vivo a través de NASA+ con la cobertura del sobrevuelo lunar.

13:56 (14:56 en Argentina): la misión supera el récord de distancia desde la Tierra alcanzado por humanos, marca que pertenecía al Apolo 13.

14:10 (15:10 en Argentina): la tripulación comparte sus primeras impresiones tras batir el récord (audio).

14:15 (15:15 en Argentina): el equipo ajusta la cabina de la nave Orion para encarar las maniobras del sobrevuelo.

14:45 (15:45 en Argentina): comienza la etapa de observación de la Luna.

18:44 (19:44 en Argentina): se prevé la pérdida de contacto con la Tierra cuando la nave pase por detrás del satélite (unos 40 minutos).

19:02 (20:02 en Argentina): se produce el punto de mayor acercamiento a la Luna, a unos 6.530 kilómetros de la superficie.

19:07 (20:07 en Argentina): Orion alcanza su punto más lejano respecto de la Tierra durante toda la misión.

19:25 (20:25 en Argentina): la Tierra vuelve a asomarse en el horizonte lunar y se recuperan las comunicaciones al salir de la cara oculta.

20:35 a 21:32 (21:35 a 22:32 en Argentina): desde la perspectiva de la tripulación, ocurre un eclipse solar, con el Sol ocultándose detrás de la Luna.

21:20 (22:20 en Argentina): finaliza la fase de observación lunar

El histórico sobrevuelo lunar de Artemis II puede seguirse desde las 13 a través de NASA+, y también en plataformas como Amazon Prime Video, Apple TV, Hulu, Netflix, Max y Roku, además de la transmisión permanente en el canal oficial de YouTube de la NASA.

Si todo se mantiene según lo previsto, el regreso concluirá el viernes 10 de abril, con el amerizaje en el océano Pacífico, frente a las costas de San Diego.