El comandante del Apolo 13 grabó un mensaje que acompañó a la misión Artemis II en su viaje a la Luna

El astronauta estadounidense James Lovell, histórico comandante de la misión Apolo 13, dejó un mensaje grabado para la tripulación de Artemis II, que se prepara para un nuevo sobrevuelo lunar.

El registro fue realizado en 2025, apenas dos meses antes de su fallecimiento en agosto de ese año, a los 97 años. La NASA decidió utilizarlo como homenaje póstumo.

El audio fue emitido como "llamada de despertar" durante el sexto día de la misión Artemis II, cuando la nave superó el récord de distancia respecto a la Tierra que había establecido el Apolo 13 en 1970.

Los astronautas de la misión Artemis II.

El saludo estuvo dirigido a los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto al canadiense Jeremy Hansen, integrante de la Agencia Espacial Canadiense.

El mensaje de James Lovell

"¡Hola, Artemis II! Soy Jim Lovell, astronauta del programa Apolo. ¡Bienvenidos a mi antiguo vecindario! Cuando Frank Borman, Bill Anders y yo orbitamos la Luna en el Apolo 8, la humanidad tuvo la primera visión cercana de la Luna y una perspectiva de nuestro planeta que inspiró y unió a personas de todo el mundo", expresó en el inicio del mensaje.

"Welcome to my old neighborhood." Our @NASAArtemis II astronauts woke up on the sixth day of their mission to a special message recorded in 2025 by astronaut Jim Lovell, the pilot of Apollo 8. pic.twitter.com/XA4Dc2yQm5 — NASA (@NASA) April 6, 2026

Luego añadió: "Me enorgullece pasarles el testigo, mientras orbitan la Luna y sientan las bases para las misiones a Marte... para el beneficio de todos. Es un día histórico y sé lo ocupados que estarán. Pero no olviden disfrutar de la vista".

En el cierre, el ex comandante envió un saludo a toda la misión: "Así que, Reid, Victor, Christina y Jeremy, y todos los grandes equipos que los apoyan, ¡mucha suerte y que Dios los acompañe! De parte de todos nosotros aquí en la Tierra".

Una vida marcada por la Luna

Lovell fue el único astronauta que viajó dos veces a la Luna sin llegar a descender sobre su superficie. En Apolo 8 participó de la primera órbita tripulada alrededor del satélite y de la histórica imagen "Earthrise".

Dos años después, en Apolo 13, protagonizó uno de los episodios más críticos de la exploración espacial, sintetizado en la frase "Houston, we've had a problem", tras una explosión a bordo.

Durante cuatro días, Lovell permaneció junto a Fred Haise y Jack Swigert en el módulo lunar, con recursos limitados de oxígeno, agua y energía, hasta lograr regresar a salvo.

Años más tarde, el propio astronauta reflexionó sobre aquella experiencia: "Lo que quiero que la mayoría de la gente recuerde es que, en cierto sentido, fue todo un éxito. No es que hayamos logrado nada, sino un éxito porque demostramos la capacidad del personal de la NASA".