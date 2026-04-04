La NASA confirmó que Artemis II ya completó la mitad del viaje hacia la Luna

La NASA confirmó que la misión espacial Artemis II ya completó la mitad de su trayecto rumbo a la Luna. Lanzada el 1 de abril, la nave busca marcar el regreso de los seres humanos al entorno del satélite natural de la Tierra después de más de 50 años, desde el programa Apolo en 1972.

"Ya hemos recorrido la mitad del camino. Al momento de publicar esto, la misión Artemis II se encuentra aproximadamente a mitad de camino hacia la Luna", escribieron desde la cuenta oficial de X (ex Twitter) del proyecto.

En el mensaje, publicado después de mostrar cómo se ve la Tierra desde el espacio exterior, también se detalló que, al llegar a destino, los astronautas realizarán un sobrevuelo lunar y llevarán a cabo observaciones científicas de la superficie del satélite, previsto para el lunes 6 de abril.

Este sábado, la NASA indicó que la tripulación integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen inició su jornada en el espacio con la canción "Pink Pony Club", de Chappell Roan, antes de continuar con sus tareas programadas. Al momento del despertar, la nave y sus ocupantes se encontraban a unas 169.000 millas de la Tierra y a cerca de 110.700 millas de la Luna.

We're halfway there.



At the time of posting this, the Artemis II mission is about halfway to the Moon. When the astronauts arrive, they will conduct a lunar flyby and collect scientific observations of the Moon's surface. pic.twitter.com/Re8dryeX6k — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 4, 2026

Artemis II: el sobrevuelo lunar y las observaciones científicas clave de la misión





La NASA detalló cómo será una de las etapas más importantes de la misión Artemis II: el sobrevuelo de la Luna, un momento en el que la nave Orion se acercará lo suficiente como para permitir una serie de observaciones científicas en tiempo real por parte de la tripulación.

Según lo previsto, esta fase comenzará cuando las ventanas de la cabina apunten directamente hacia la superficie lunar. En ese momento, los astronautas estarán en posición de registrar imágenes y analizar el entorno, en una instancia que marca una diferencia respecto de las misiones Apolo, ya que Orion pasará a unos 6.500 kilómetros de la Luna, lo que permitirá una visión completa del disco lunar, incluyendo sus polos.

Imagen tomada por uno de los astronautas que viaja en el Orion: así se ve la Tierra en 2026 desde el espacio (X/@NASA).

Durante el acercamiento, la tripulación aprovechará su formación para identificar y documentar distintos rasgos de la superficie, como cráteres, antiguas corrientes de lava y formaciones rocosas. A partir de estos registros, los científicos buscan obtener información sobre la composición del suelo lunar y su evolución a lo largo del tiempo, prestando atención a cambios en colores, texturas y niveles de brillo.

Hacia el cierre del sobrevuelo, se producirá un fenómeno particular: un eclipse solar visto desde el espacio. En ese momento, la alineación entre la nave, la Luna y el Sol hará que la estrella quede oculta durante aproximadamente una hora, lo que permitirá a los astronautas observar la corona solar, es decir, la capa más externa del Sol, además de posibles impactos de pequeños meteoritos sobre la superficie lunar.

Los astronautas del programa espacial Artemis II (Imagen: NASA).

Por otro lado, la misión también contempla un hito en términos de distancia. Orion superará el récord alcanzado por el Apolo 13 y llegará a ubicarse a más de 252 mil millas de la Tierra, convirtiéndose en uno de los viajes tripulados más lejanos de la historia.

Todo este conjunto de observaciones y registros será clave para el desarrollo de futuras misiones, que apuntan no solo a volver a llevar humanos a la superficie lunar, sino también a sentar las bases para una presencia sostenida en ese entorno en los próximos años.