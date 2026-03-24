¡Con un pie en la Luna! Así será la base que la Nasa construirá en el satélite

La agencia espacial de los Estados Unidos realizó un cambio sorprendente en su estrategia de exploración para el programa Artemis. Jared Isaacman, jefe de la NASA, anunció la suspensión del proyecto "Gateway" -una estación que orbitaría la Luna- para concentrar los recursos en la edificación de una infraestructura habitable sobre el suelo lunar.

Según la autoridad aeroespacial, el modelo de una estación orbital intermedia representaba una importante complejidad logística y costos que retrasaban el asentamiento humano.

El nuevo proyecto pretende consolidar una presencia continua en la Luna, eliminando la necesidad de escalas en el trayecto hacia la superficie lunar.

El presupuesto asignado para esta iniciativa es de 20.000 millones de dólares distribuidos en un periodo de siete años. Esta inversión se destinará al desarrollo de tecnología de soporte vital y transporte en el polo sur lunar.

El proyecto de la base lunar en la que la NASA se encuentra trabajando.

Cómo será la base lunar que desarrollará la NASA

El satélite es considerado un punto estratégico por la presunción de depósitos de hielo de agua, elemento crítico para la autonomía de las misiones prolongadas.

No obstante, la base lunar deberá resolver desafíos ambientales extremos mediante ingeniería. Se necesitan hábitats presurizados capaces de mantener niveles de oxígeno y presión atmosférica equivalentes a los de la Tierra.

Asimismo, se utilizaría el regolito lunar (polvo de la superficie) como blindaje natural contra la radiación cósmica y los micrometeoritos, ante la ausencia de una atmósfera protectora.

Además, la sostenibilidad de la estación dependerá de la capacidad de producir recursos in situ. Esto implica la extracción de agua congelada y la generación de oxígeno a partir del suelo o del hielo procesado.

En tanto, para el suministro energético, la NASA proyecta la instalación de paneles solares en áreas de iluminación casi constante, complementados con sistemas de almacenamiento para cubrir los periodos de noche lunar.

El proyecto también contempla el desarrollo de sistemas cerrados de soporte vital para el reciclaje integral de residuos, aire y agua, reduciendo al mínimo la dependencia de suministros enviados desde la Tierra.

Para alcanzar todos estos objetivos, la colaboración con el sector privado será fundamental. Empresas como SpaceX, de Elon Musk, participarán en el diseño de sistemas de transporte y alunizaje reutilizables para garantizar la logística entre ambos cuerpos celestes.

Cuándo comenzará la construcción de la base lunar de la NASA

El próximo 1° de abril se lanzará la misión Artemis II, que llevará a cuatro astronautas a orbitar la Luna sin descender en ella. Este viaje será el ensayo final antes del regreso oficial del hombre a la superficie lunar, hito que no se repite desde 1972.

Si el recorrido cumple con las etapas previstas, la NASA estima que para el año 2032 la base podría estar operativa bajo una modalidad semipermanente. A largo plazo, la agencia proyecta a la Luna como una plataforma de operaciones científicas y una escala tecnológica hacia Marte.

Sin embargo, la llegada al planeta rojo se mantiene como un objetivo distante debido a las limitaciones actuales. Un viaje de esa magnitud demandaría entre seis y nueve meses solo de ida, lo que implica una exposición a la radiación y una logística de suministros para los astronautas que hoy resultan inviables.