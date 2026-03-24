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Martes, 24 de marzo de 2026

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NOMBRAMIENTO

Irán designó al nuevo jefe del Consejo Supremo de Seguridad

Se trata de Mohammad Baqer Zolqadr. Era cercano al fallecido Alí Larijani, quien estaba al frente del órgano y murió la semana última en un bombardeo israelí a Teherán.


Irán designó a Mohammad Baqer Zolqadr, antiguo comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica y cercano al fallecido Alí Larijani, como nuevo jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, en el contexto de la guerra en Medio Oriente.

Larijani, quien estaba al frente del máximo órgano de seguridad del país persa, murió la semana última en un bombardeo israelí a Teherán.

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De acuerdo a medios internacionales, el nombramiento de Zolqadr cuenta con el total aval del líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, y fue formalizado mediante decreto presidencial.

La pérdida de Irán de Larijani

La eliminación de Larijani dejó a Irán sin un hombre clave del poder.

Matemático y filósofo de formación, fue ministro de Cultura, director de la radiotelevisión pública, negociador jefe del programa nuclear y presidente del Parlamento, además de candidato presidencial y haber estado al frente del máximo órgano de seguridad del país persa.

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