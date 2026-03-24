La NASA construirá una base permanente en la Luna: ¿Cuándo estará lista?

El director de la NASA, Jared Isaacman, anunció un cambio de estrategia radical que redefine el futuro de la exploración fuera del planeta. La agencia decidió suspender el proyecto "Gateway", la ambiciosa estación espacial que iba a orbitar la Luna, para concentrar todos sus recursos y energía en "construir una base lunar".

"La agencia tiene la intención de pausar Gateway en su forma actual y cambiar el foco hacia infraestructura que permita operaciones sostenidas en la superficie", explicó Isaacman a través de un comunicado oficial.

Este movimiento busca dejar de lado las distracciones orbitales para priorizar que los astronautas tengan un lugar donde quedarse y trabajar una vez que logren el esperado alunizaje. El anuncio se da en el marco de una reestructuración profunda del programa Artemis. Esta misión, que ya sufrió varios traspiés y demoras en los últimos años, es la gran apuesta de Estados Unidos para volver a enviar personas a la Luna. Según el nuevo cronograma, la meta es clara los estadounidenses deben volver a pisar el suelo lunar para el año 2028.

La NASA planea reutilizar el hardware que ya fue desarrollado y aprovechar los compromisos que ya existen con socios internacionales, como la Agencia Espacial Europea. La idea es optimizar lo que ya se tiene para no perder más tiempo ni dinero.

La suspensión de "Gateway" no tomó por sorpresa a todos los expertos. Durante mucho tiempo, el proyecto recibió críticas feroces de quienes lo consideraban un "derroche de recursos" o una vuelta innecesaria antes de llegar al objetivo real. Para muchos científicos, la estación era un peaje costoso que retrasaba el sueño de establecer una presencia humana fija en el satélite.

Bajo el mando de Isaacman, quien asumió la dirección de la agencia a fines del año pasado, la NASA está revisando cada detalle del calendario de vuelos. Para garantizar el éxito de 2028, se decidió incluir una misión de prueba previa al alunizaje final. El objetivo es mejorar la experiencia de lanzamiento y pulir cada protocolo de seguridad antes de que los astronautas se jueguen la vida en el descenso.

Sobrevuelo

Mientras tanto, la atención inmediata está puesta en la misión Artemis 2. Luego de repetidos retrasos que la pasaron de febrero a principios de abril, se espera que esta nave realice el primer sobrevuelo de la Luna en más de medio siglo. Será el gran termómetro para medir si la tecnología actual está a la altura del desafío que se viene.

Pero no todo es logística de transporte; la ciencia sigue su curso. En paralelo al cambio de rumbo lunar, se conoció que SFL Missions se encargará de diseñar y construir ocho satélites clave para la misión HelioSwarm. Estos dispositivos, de 150 kg cada uno, utilizarán plataformas de alta capacidad para resistir las condiciones extremas del espacio y generar la energía necesaria para sus investigaciones.

Estos satélites volarán en formaciones complejas para estudiar el viento solar y cómo la energía turbulenta interactúa con la atmósfera de la Tierra y la Luna. Para operar a esa distancia, donde el GPS ya no llega, los equipos utilizarán transpondedores de alcance de última generación, comunicándose directamente con la Red de Espacio Profundo de la NASA.

El establecimiento de una base permanente en la Luna es el paso previo y obligatorio para lo que sigue en la lista: Marte. Establecer una presencia sostenible en el satélite servirá como un laboratorio de pruebas para aprender a vivir y trabajar en ambientes hostiles de cara a una futura misión al planeta rojo.

Con esta decisión, la NASA deja de mirar el cielo lunar desde lejos para enfocarse en conquistar el suelo.