Video: así fue el choque fatal entre un avión y un camión de bomberos en un aeropuerto de Nueva York

Un avión de Air Canada chocó contra un camión de bomberos luego de aterrizar en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, en Estados Unidos, producto de lo cual el piloto y el copiloto de la aeronave murieron, en tanto que más de 40 personas sufrieron heridas.

El accidente ocurrió a las 23.40 (hora local) del domingo último, cuando el avión, que realizaba un vuelo de Jazz Aviation, impactó contra un vehículo de Rescate y Extinción de Incendios de Aeronaves, que respondía a un incidente separado, informó la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey. Una cámara de la base aérea captó el momento del brutal impacto y un video se viralizó en redes sociales.

El avión se desplazaba a 209 kilómetros por hora justo antes de impactar contra el camión de bomberos.

La aeronave había despegado en el aeropuerto internacional Trudeau, de Montreal, poco después de las 22.30 (hora de Miami) y llegado a LaGuardia a las 23.30, según puntualizó el sitio de seguimiento de vuelos FlightRadar24.

Respecto de los lesionados, se consignó que otros dos miembros de la tripulación, 41 pasajeros y dos hombres que estaban en el camión fueron asistidos en un hospital.

El avión transportaba a 72 pasajeros y 4 miembros de la tripulación, consignaron medios estadounidenses como CNN.

Por su parte, el Departamento de Bomberos de Nueva York informó que había respondido a un incidente que involucraba a un avión y un vehículo en la pista de LaGuardia a las 23.38 (hora local).