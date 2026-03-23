"¡Alto, alto, alto!": el dramático grito del controlador aéreo antes del choque en Nueva York

El choque entre un avión de Air Canada Express y un camión de bomberos en el aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York, Estados Unidos, dejó un saldo de dos muertos y más de 40 heridos.

Un audio se viralizó este lunes en redes sociales y reveló el dramatismo de pocos segundos antes del accidente, cuando un operador de la torre de control aéreo primero permitió una maniobra y, desesperadamente, revocó su autorización cuando notó que estaba por producirse la colisión.

"Torre LaGuardia, solicitando cruzar la (pista) 4 en Delta", se escucha que dice el conductor del rodado con socorristas. "Camión 1 y compañía, crucen la 4 en Delta", autoriza el controlador.

Pocos segundos después, al darse cuenta de la inminencia del impacto, el operador trató de evitar la colisión. "Frontier 4195, deténgase ahí, por favor. ¡Alto, alto, alto!", ordenó al piloto del avión con desesperación.

Pero debido a la falta de respuesta, el hombre dirigió la advertencia al rodado de socorristas: "¡Deténgase, camión 1, deténgase!".

Pese a los avisos, se produjo el choque cuando la aeronave se desplazaba a más de 200 kilómetros por hora.

"Jazz 646, veo que colisionó contra el camión. Simplemente mantenga su posición. Sé que no puede moverse. Los vehículos de emergencia están acudiendo hacia usted ahora mismo", indicó por último el controlador.

El accidente ocurrió a las 23.40 (hora local) de este domingo, cuando el avión, que realizaba un vuelo de Jazz Aviation, impactó contra un vehículo de Rescate y Extinción de Incendios de Aeronaves, que respondía a un incidente separado, informó la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey.