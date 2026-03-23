Un avión chocó contra un camión de bomberos en un aeropuerto de Nueva York: dos muertos y más de 40 heridos

Un avión de Air Canada chocó contra un camión de bomberos luego de aterrizar en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, en Estados Unidos, producto de lo cual el piloto y el copiloto de la aeronave murieron, en tanto que más de 40 personas sufrieron heridas.

Respecto de los lesionados, se consignó que otros dos miembros de la tripulación, 41 pasajeros y dos hombres que estaban en el camión fueron asistidos en un hospital.

El accidente ocurrió a las 23.40 (hora local) de este domingo, cuando el avión, que realizaba un vuelo de Jazz Aviation, impactó contra un vehículo de Rescate y Extinción de Incendios de Aeronaves, que respondiendo a un incidente separado, informó la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey.

El avión transportaba a 72 pasajeros y 4 miembros de la tripulación, consignaron medios estadounidenses como CNN.

El piloto y el copiloto murieron en el acto, mientras que otros dos miembros de la tripulación y 41 pasajeros fueron trasladados al hospital, donde 32 de ellos este lunes fueron dados de alta, detalló Kathryn García, directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, en una conferencia de prensa.

Dos personas que se encontraban en el camión de rescate también fueron llevadas al establecimiento sanitario, donde este lunes se encontraban estables, precisó García.

La funcionaria agregó que el aeropuerto permanecerá cerrado al menos hasta las 14 (hora local) de este lunes con el fin de que se concreten las pericias tendientes a esclarecer las causas del siniestro.

En esa línea, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) suspendió las operaciones en tierra en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York.

El avión había despegado en el aeropuerto internacional Trudeau, de Montreal, poco después de las 22:30 (hora de Miami) y llegado a LaGuardia una hora después, según puntualizó el sitio de seguimiento de vuelos FlightRadar24.

Además, detalló que el avión iba a unos 209 km/h justo antes de impactar contra el camión de bomberos.

Por su parte, el Departamento de Bomberos de Nueva York informó que había respondido a un incidente que involucraba a un avión y un vehículo en la pista de LaGuardia a las 23:38 (hora local).