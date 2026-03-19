Investigan el misterioso aterrizaje de emergencia de un avión de caza estadounidense tras una misión sobre Irán

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó este jueves que un avión de combate debió realizar un aterrizaje de emergencia en una base militar estadounidense en Medio Oriente, en medio de versiones que indicaban que habría sido alcanzado por un misil iraní.

La aeronave involucrada es un F-35 Lightning II de quinta generación, que, según explicó el vocero del organismo, Tim Hawkins, se encontraba "realizando una misión de combate sobre Irán" cuando se vio forzada a descender de manera imprevista.

El portavoz detalló además que "el piloto está estable y el incidente está bajo investigación", y remarcó que el aterrizaje se concretó sin mayores inconvenientes. En ese marco, indicó que en las próximas horas se buscará determinar qué originó la situación, incluyendo la posibilidad de que la aeronave haya sufrido daños por fuego enemigo.

En paralelo, la Guardia Revolucionaria Islámica difundió un comunicado junto a un video en el que asegura haber lanzado un misil tierra-aire contra un caza estadounidense dentro del espacio aéreo iraní.

De confirmarse que el avión fue efectivamente impactado, se trataría del primer antecedente en el que Irán logra alcanzar a un F-35 de Estados Unidos en el contexto del actual conflicto en Medio Oriente, desatado tras la ofensiva conjunta de Washington e Israel contra objetivos iraníes a fines de febrero.

El costo estimado de este tipo de aeronaves ronda los USD 100 millones. Aunque no se informó oficialmente dónde se produjo el aterrizaje, entre las posibles ubicaciones se mencionan bases en Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

En cuanto al balance del conflicto, hasta el momento se registran trece militares estadounidenses fallecidos: siete en ataques atribuidos a Irán y seis en un accidente de un avión cisterna KC-135. Asimismo, cerca de 200 efectivos resultaron heridos en distintos puntos de la región, aunque la mayoría ya retomó sus funciones.

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que Estados Unidos logró destruir la flota de submarinos iraníes y dejar fuera de servicio puertos militares clave. Según señaló, la decisión sobre el momento de finalización de la campaña quedará en manos del presidente Donald Trump.