Donald Trump amenaza con la aniquilación del mayor recurso gasífero de Irán ante nuevas agresiones a Qatar

La tensión bélica en el Golfo Pérsico alcanzó un punto crítico. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, utilizó su plataforma Truth Social para enviar un ultimátum directo al régimen iraní, tras las recientes agresiones sufridas por las plantas de gas natural licuado (GNL) en territorio qatarí. Todos los detalles del Conflicto en Medio Oriente.

El jefe de Estado desvinculó a la Casa Blanca y al propio Qatar de las maniobras militares que precedieron la escalada.

Según manifestó el líder republicano, la administración norteamericana no poseía información previa ni participación en el incidente que afectó a la nación árabe.

"Estados Unidos no sabía nada de este ataque en concreto, y Qatar no estuvo involucrado en él de ninguna manera", sentenció Trump.

La línea roja de South Pars

El foco del conflicto se desplaza ahora hacia South Pars, la reserva de gas más grande del planeta. Trump aclaró que, por el momento, Israel interrumpirá sus incursiones contra esta infraestructura clave, siempre y cuando Irán cese sus hostilidades.

Sin embargo, advirtió que una nueva provocación contra Qatar desencadenará una respuesta militar de una magnitud nunca antes vista.

Al referirse a las consecuencias de un eventual nuevo ataque iraní, el mandatario fue categórico: "Volarán por los aires de forma masiva la totalidad del yacimiento de gas de South Pars con una fuerza que Irán nunca ha visto".

Carrera armamentista y presupuesto récord

La viabilidad de estas amenazas se respalda en un pedido urgente del Pentágono al Congreso de los Estados Unidos. La cúpula militar solicitó una cifra superior a los 200.000 millones de dólares para financiar las operaciones contra Irán y reponer el arsenal estratégico, el cual se vio mermado por la intensidad de las acciones conjuntas con Israel iniciadas a finales de febrero.

Este requerimiento económico promete un duro enfrentamiento en el Capitolio, dado que el monto excede con creces la inversión actual en el teatro de operaciones. El destino de South Pars, fundamental para el equilibrio energético global, pende ahora de la estabilidad del cese de fuego en la región.