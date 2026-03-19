La guerra en Medio Oriente mantiene el riesgo país por encima de los 600 puntos

La guerra en Medio Oriente mantiene en vilo a los mercados financieros. El abrupto aumento del petróleo, luego de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y el posterior cierre del estratégico Estrecho de Ormuz, alteró todas las cuentas y las perspectivas financieras para los próximos meses.

En ese contexto, la situación se tornó extremadamente volátil. Fue así como este jueves los bonos y acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York vivieron una jornada con fuertes altibajos.





Caputo cada vez que el Riesgo Pais supera los 600 puntos: "Ojo al piojooooo porque tengo una fuente de financiamiento secreta" %uD83C%uDFA9%uD83E%uDE84



Bienvenido sea si podemos cubrir los vencimientos a tasas menores que las exige el mercado internacional. Pero creo que después de la experiencia... https://t.co/cGZ14JTsqR March 19, 2026





Fue así que los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- cayeron un 0,5% en promedio, con pérdidas más acentuadas para los títulos públicos de mayor duration.

En cambio, los ADRs -certificados de acciones argentinas- vivieron una jornada digna de una ruleta rusa, con subas y bajas pronunciadas. Después de una fuerte caída inicial, la mayoría terminó en alza. Los certificados de YPF subieron 5,3% y los de Vista Energy 5,1%, mientras que Banco Francés ganó 6,4% y Edenor 6%.

En medio de esos cambios, el riesgo país (indicador que elabora el banco JP Morgan y que mide la sobretasa que deben rendir los bonos soberanos para ser aceptados por los inversores) se elevó hasta tocar los 632 puntos, la cifra más alta desde diciembre de 2025.

Las palabras de Luis Caputo llevaron tranquilidad a los mercados.

Sin embargo, sobre el final de la rueda, las noticias sobre unas declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, produjeron un viraje en las apetencias de los traders y los bonos repuntaron, lo que redujo el riesgo país hasta 602 puntos.

¿Qué fue lo que dijo Caputo? El titular del Palacio de Hacienda participó del Simposio de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) y allí dijo que "ya contamos con financiamiento para cubrir los próximos tres vencimientos de capital: julio de 2026, enero de 2027 y julio de 2027. Son aproximadamente U$S 9.000 millones. No necesitamos acudir al mercado internacional. Más o menos ya tenemos identificadas las fuentes".