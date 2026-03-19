Estados Unidos evalúa levantar sanciones al petróleo de Irán para frenar la escalada de precios

En medio de la tensión en Medio Oriente y los bombardeos constantes, Estados Unidos evalúa liberar 130 millones de barriles de crudo iraní sancionado almacenado en buques para frenar la escalada de precios.

Así lo confirmó en una reciente conferencia de prensa el Secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, quien anticipó una posible liberación unilateral de reservas estratégicas.

Cabe destacar que el barril de petróleo quedó cerca de los u$s120, lo que obligaría a que el crudo iraní actualmente almacenado en buques entre al mercado como parte de los esfuerzos para gestionar el aumento de los precios del crudo.

Scott Bessent, Secretario del Tesoro de los Estados Unidos.

En ese marco, el funcionario de Donald Trump amplió su declaración y sostuvo que existen unos 130 millones de barriles de petróleo iraní en tránsito que podrían utilizarse para mantener los precios bajos.

Por otro lado, indicó que Estados Unidos permitió que el petróleo iraní continúe saliendo del Golfo, a pesar de las tensiones actuales.

Estas declaraciones se producen cuando los precios del petróleo de referencia Brent saltaron por encima de 119 dólares por barril el jueves después de que Irán atacara instalaciones energéticas en Oriente Próximo tras el ataque de Israel a su campo de gas South Pars.

Bessent, además, caracterizó el Estrecho de Ormuz como un punto de estrangulamiento temporal y aclaró que la administración no estaba interviniendo en los mercados de futuros de petróleo, sino que estaba "creando oferta con el petróleo en tránsito".