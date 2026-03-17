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Martes, 17 de marzo de 2026

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Video: así bombardearon la embajada de Estados Unidos en la capital de Irak

Un misil impactó en el complejo diplomático tras una madrugada de intensos ataques en Bagdad.

Francisco Nutti

Un misil impactó esta madrugada en la embajada de Estados Unidos en Bagdad, capital de Irak, y provocó grandes destrozos, además de una columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad. Hasta el momento no se reportaron fallecidos, solo heridos leves.  

El ataque fue confirmado por altos mandos de las fuerzas de seguridad iraquíes y ocurrió dentro del complejo diplomático ubicado en la Zona Verde, uno de los sectores más custodiados de la región. 

Las imágenes difundidas, que se viralizaron por redes sociales, mostraron una densa columna de humo negro elevándose desde el interior del predio tras el impacto. Mientras tanto, crece la incertidumbre por nuevos bombardeos. 

En ese marco, un funcionario de seguridad aseguró que "un dron atacó la embajada", mientras que otras fuentes estiman que "fue un misil el que impactó en un helipuerto situado dentro del recinto".

Cabe destacar que la avanzada contra la embajada norteamericana, se relaciona con los operativos militares llevados a cabos horas antes en la ciudad.  La situación en Bagdad permanece bajo estricta vigilancia mientras las autoridades analizan el alcance de los daños y buscan determinar con precisión qué tipo de proyectil fue utilizado.

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