Trump amenazó con atacar las reservas de petrolero de Irán si escala la tensión en el Estrecho de Ormuz

El presidente de Donald Trump dejó abierta este lunes la posibilidad de atacar la infraestructura petrolera iraní ubicada en la Isla de Kharg, en medio de la creciente tensión vinculada al control del Estrecho de Ormuz y su impacto sobre el suministro mundial de crudo.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el mandatario afirmó que las fuerzas estadounidenses identificaron la principal terminal de exportación de petróleo de Irán.

"Atacamos la isla Kharg y la golpeamos, literalmente destruimos todo en la isla, excepto el área donde está el petróleo, lo que yo llamo las tuberías", explicó.

Imagen aérea de la Isla de Kharg.

Según detalló, las fuerzas militares de Estados Unidos realizaron bombardeos sobre instalaciones estratégicas en la isla, incluyendo bases de misiles y otras estructuras vinculadas al sistema de defensa iraní.

No obstante, el gobierno estadounidense decidió no impactar directamente en las instalaciones petroleras. Trump señaló que esa decisión se tomó por "razones de decencia", aunque dejó entrever que la postura podría cambiar. "Puede que los oleoductos no sigan en pie", advirtió.

Las declaraciones se producen luego de que Irán alertara que cualquier ataque contra su infraestructura energética constituiría una "línea roja" y desencadenaría represalias a gran escala contra instalaciones petroleras de Estados Unidos o de sus aliados en la región del Golfo Pérsico.

Tensión en el Estrecho de Ormuz

En relación con la situación en el Estrecho de Ormuz, Trump aseguró que las fuerzas estadounidenses destruyeron más de 30 embarcaciones iraníes dedicadas a tareas de colocación de minas.

Consultado sobre la posibilidad de crear una coalición internacional para garantizar la reapertura del paso marítimo, el presidente señaló que la reacción de los países aliados ha sido dispar.

Escala la tensión en el Estrecho de Ormuz.

"Algunos son muy entusiastas y otros no tanto. Algunos son países a los que hemos ayudado durante muchos, muchos años, y no fueron tan entusiastas. Y el nivel de entusiasmo me importa", sostuvo.

En la misma línea, agregó: "Quiero que los medios y todos los demás recuerden que hemos protegido a esos países durante 40 años, y si nosotros necesitáramos ayuda, ellos no estarían ahí para nosotros. Lo he sabido durante mucho tiempo, igual que sabía que el estrecho sería usado como arma".

Finalmente, el mandatario afirmó que Estados Unidos tiene la capacidad de neutralizar las instalaciones petroleras iraníes en cuestión de minutos si Teherán interfiere con la navegación en la estratégica vía marítima.

Según dijo, las fuerzas estadounidenses podrían destruir esas instalaciones "en cinco minutos" si se impide el paso seguro de buques por el estrecho.