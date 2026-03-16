Un petrolero paquistaní cruzó el estrecho de Ormuz: Irán confirmó que sigue cerrado para EE.UU. e Israel, sus "enemigos"

Un buque petrolero paquistaní cruzó el domingo el estrecho de Ormuz con su sistema automático de transpondedor activado, en medio de la guerra en Medio Oriente, se informó este lunes.

En ese contexto, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, confirmó este lunes en declaraciones a la prensa que la vía marítima sigue cerrada únicamente para EE. UU., Israel y sus aliados, por considerarlos "enemigos".

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Por su parte, el monitor MarineTraffic, plataforma líder de seguimiento que muestra la ubicación de barcos en tiempo real, informó que el buque Aframax Karachi, de bandera paquistaní y cargado con petróleo Das de Abu Dhabi, completó el tránsito por el estrecho mientras emitía su señal AIS, sistema de identificación automática que permite rastrear embarcaciones.

"Esto sugiere que algunos envíos seleccionados podrían estar recibiendo paso seguro negociado", detalló MarineTraffic en su cuenta de la red social X.

Según ese monitor, el buque de 237 metros de eslora y 11,5 metros de calado, ingresó a aguas iraníes el domingo y estaba este lunes en el Golfo de Omán, "habiendo pasado exitosamente por el estrecho con el AIS activo".

El contexto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó este domingo al Reino Unido, China, Francia, Japón y Corea del Sur para construir un mecanismo de protección naval que permita recuperar el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz, que permanece prácticamente bloqueado tras los ataques del país norteamericano e Israel contra Irán.

La propuesta defensiva del primer mandatario estadounidense tenía dificultades este lunes ante la reticencia de los socios históricos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) -en la que el Reino Unido y Francia son clave- y el silencio de Beijing. China no integra la alianza atlántica, mientras que Japón y Corea del Sur son socios globales de la OTAN.