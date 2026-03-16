"Irán está dispuesta a continuar la guerra y llevarla tan lejos como sea necesario"

El gobierno de Irán afirmó que no retrocederá en el conflicto con Israel y Estados Unidos y aseguró que está "dispuesto" a "continuar la guerra y llevarla tan lejos como sea necesario". La advertencia fue realizada por el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araqchi, durante su conferencia de prensa semanal.

El jefe de la diplomacia iraní sostuvo que las autoridades de Teherán demostraron su determinación en el campo de batalla y afirmó que los adversarios ya deberían conocer la capacidad de respuesta del país. "Creo que a estas alturas ya aprendieron una buena lección y comprendieron con qué tipo de nación se enfrentan, una que no duda en defenderse y está dispuesta a continuar la guerra allá donde sea necesario, y a llevarla tan lejos como sea preciso", declaró.

En las últimas horas Irán disparó el súper misil Sejil.

Araqchi también dejó claro que cualquier negociación para poner fin al conflicto deberá incluir compromisos firmes que eviten nuevas ofensivas contra territorio iraní. "Esta guerra debe acabar de una forma en la que los enemigos no vuelvan a pensar en atacar Irán y en la que los ataques no se repitan", subrayó el canciller.

El funcionario sostuvo, además, que el gobierno iraní mantiene su postura de defensa ante la ofensiva militar. "Estamos inmersos en una resistencia orgullosa y la continuaremos, sin dudar", afirmó. En esa línea, remarcó que Teherán no solicitó ninguna tregua. "No hemos mandado mensaje alguno ni hemos reclamado un alto el fuego", aseguró. Y completó: "Celebraremos nuestra victoria en esta guerra en los próximos días".

Tensión en el estrecho de Ormuz

Durante la conferencia, el ministro también se refirió a la situación en el estratégico estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio energético mundial. Según explicó, el paso marítimo permanece operativo, aunque advirtió que su acceso está restringido para los adversarios del país.

"El estrecho de Ormuz está abierto, cerrado únicamente a los enemigos", afirmó Araqchi, en alusión a la respuesta militar adoptada por Teherán frente a la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos.