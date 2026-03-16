Guerra con Irán: Donald Trump admitió que aún no puede "cantar victoria"

En medio de la creciente tensión en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que aún no puede "cantar victoria" en la guerra contra Irán y afirmó que mantiene conversaciones con Teherán, aunque aclaró que aún no ve condiciones para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto.



El mandatario republicano habló con periodistas durante un vuelo a bordo del avión presidencial Air Force One.

Donald Trump realizó las declaraciones en el avión presidencial Air Force One (AP/Archivo).

Allí fue consultado sobre si considera que Estados Unidos ya puede declararse vencedor en el enfrentamiento, aunque la respuesta del mandatario fue contundente: "No, no voy a hacerlo. No hay motivo para ello. Simplemente digo que están diezmados... si nos retiráramos ahora mismo les tomaría diez años o más reconstruirse. Aun así, no voy a declararlo".

Por otro lado, Trump reconoció que existen contactos diplomáticos con el régimen iraní, pero consideró que todavía no están dadas las circunstancias para una tregua: "Sí, estamos hablando con ellos. Pero no creo que estén preparados para un alto el fuego. Están bastante cerca".