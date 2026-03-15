La curiosa frase del vocero militar israelí ante la consulta de cuándo terminará la guerra con Irán

La ofensiva militar que Teherán lleva adelante contra Irán junto a Estados Unidos podría prolongarse varias semanas más. Sin embargo, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dejó en claro que fijar una fecha exacta para el final del conflicto no forma parte de la estrategia militar.



El vocero de las FDI, el general de brigada Effie Defrin, fue consultado sobre cuánto tiempo podría durar la guerra iniciada el 28 de febrero y respondió con una frase que reflejó la postura del ejército: "No trabajamos con un cronómetro ni con un calendario, sino para lograr sus objetivos".

El militar explicó que las operaciones se mantendrán mientras continúe la campaña destinada a "debilitar gravemente al régimen iraní". De todos modos, admitió que los planes actuales contemplan varias semanas más de enfrentamientos.

Según detalló, el ejército israelí prevé que la campaña militar continúe al menos hasta la festividad judía de la Pascua, que comenzará el 1 de abril. "Estamos preparados, en coordinación con nuestros aliados estadounidenses, con planes que se extenderán al menos hasta la festividad, dentro de unas tres semanas. Y tenemos planes más ambiciosos que abarcan incluso tres semanas más", afirmó.

El vocero de las FDI, el general de brigada Effie Defrin.

Cientos de ataques aéreos en territorio iraní

En declaraciones a CNN, Defrin sostuvo que desde el inicio de la ofensiva la fuerza aérea israelí realizó alrededor de 400 oleadas de bombardeos en distintas zonas del territorio iraní, principalmente en el oeste y el centro del país.

De acuerdo con el vocero militar, esos ataques apuntaron a instalaciones estratégicas, infraestructura vinculada al sistema militar iraní y a operativos pertenecientes a unidades de fuego, defensa y producción.

El oficial también consideró que la intensidad de la campaña militar conjunta con Estados Unidos terminó empujando a la organización Hezbollah a involucrarse en el conflicto desde Líbano.

"En ese momento entendieron que se trataba de una campaña limitada en Irán, así que no atacaron. Ahora que todo se hizo público, se sumaron a la lucha", señaló el portavoz al referirse a la postura que el grupo había adoptado durante la llamada "guerra de los doce días" del verano pasado.

Israel descarta negociar con Líbano

Por su parte, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, aseguró que la ofensiva militar continuará hasta eliminar lo que describió como "amenazas existenciales" provenientes de Irán.

El canciller hizo esas declaraciones durante una visita a Zarzir, localidad árabe situada en el norte de Israel donde el viernes impactó un misil iraní que dejó 58 heridos, aunque ninguno de gravedad.

"Queremos acabar con las amenazas existenciales de Irán a largo plazo, no queremos ir cada año a otra guerra", afirmó Saar.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar.

El ministro también destacó que desde el comienzo de la ofensiva existe coordinación diaria entre Israel y Estados Unidos tanto en el plano político como en el militar.

Además, acusó al gobierno iraní de atacar deliberadamente a la población civil, lo que calificó como "crímenes de guerra", al sostener que los recientes lanzamientos de misiles desde Irán provocaron víctimas exclusivamente entre civiles.

En paralelo, Saar descartó la posibilidad de abrir negociaciones directas con Líbano para poner fin al conflicto que comenzó el 2 de marzo, cuando Hezbollah atacó territorio israelí tras los bombardeos en Irán. Consultado sobre esa posibilidad, respondió de manera tajante: "La respuesta es no".