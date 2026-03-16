Tensión en el estrecho de Orumuz: el barril de petróleo cotiza con volatilidad y las Bolsas operan con cautela

Los precios del petróleo registraban este lunes una extrema volatilidad, mientras empezaba a hacerse efectiva la liberación de barriles de las reservas prometida por más de 30 países, al tiempo que las Bolsas operaban con cautela, en medio de la tensión en el estrecho de Ormuz, estratégica zona que permanece cerrada por Irán tras los ataques estadounidenses y por la cual pasaba la cuarta parte del crudo mundial.

El petróleo Brent, referencia para Europa, caía un 0,15% hasta los 98,76 dólares por barril en las últimas operaciones, luego de haber superado los 106 dólares en la apertura, en tanto que el West Texas Intermediate (WTI), parámetro para Estados Unidos, cedía más de un 1,70% hasta los 94,8 dólares.

Según medios internacionales, un factor que trajo tranquilidad en el mercado del cruzo fue un reporte de MarineTraffic, la plataforma líder de seguimiento que muestra la ubicación de barcos en tiempo real.

Es informe indicó que un petrolero no iraní cruzó el estrecho de Ormuz con su transpondedor automático activado, lo que según el monitor marítimo "sugiere que algunos envíos seleccionados podrían estar recibiendo paso seguro negociado".

En ese contexto, Japón comenzó a liberar crudo de sus reservas este lunes para aliviar las preocupaciones sobre el suministro de petróleo, informaron los medios locales, consignó el medio chino Xinhua.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) el miércoles último anunció que disponía la apertura de los depósitos de emergencia de sus países integrantes.

Japón, de esta manera, se estaba liberando inicialmente el equivalente a 15 días de reservas en poder del sector privado, a lo que seguirá otra cantidad igual equiparable a un mes que mantiene el Estado, detalló Kyodo News.

Detalles sobre las Bolsas

Las Bolsas de Europa y Asia operaron este lunes con cautela. Tras abrir con un tímido repunte, los principales índices del Viejo Continente cotizaban en rojo, con París con un -0,33%, Fráncfort, con -0,33% y Milán, con 0,96%. Sólo Londres subía un 0,08%.

En cuanto a las asiática, la de Tokio cerró prácticamente sin cambios (-0,12%), Taipéi retrocedió un 0,17% y Sídney cedió un 0,39%.