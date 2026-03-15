La AIE ordena una liberación histórica de reservas petroleras para contener los precios ante el conflicto en Medio Oriente

En una medida sin precedentes para frenar la escalada inflacionaria de los recursos energéticos, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) dispuso la apertura de los depósitos de emergencia de sus estados integrantes. Todos los detalles sobre el Conlficto con Medio Oriente.

La iniciativa busca mitigar la volatilidad financiera desatada por las hostilidades militares en Medio Oriente, que empujaron el valor del crudo a niveles críticos.

El despliegue comenzó este mismo domingo con las naciones de Asia y Oceanía, quienes ya pusieron en circulación parte de sus excedentes estratégicos.

Por su parte, los bloques de América y Europa tienen previsto iniciar su aporte a la oferta global durante los últimos días de marzo, una vez finalizados los cronogramas logísticos particulares de cada gobierno.

Una cifra récord para el mercado

Esta acción conjunta representa la intervención de mayor magnitud desde la creación de la entidad. El acuerdo, suscrito por las 32 naciones miembros, contempla la liberación de un volumen aproximado de 400 millones de barriles.

El objetivo central de esta coordinación masiva es sustituir los vacíos que las fallas en el suministro internacional dejaron en la cadena de distribución y, al mismo tiempo, colocar un techo a los costos de la energía que afectan a las economías de todo el planeta. Esta estrategia conjunta busca amortiguar las consecuencias directas de la actual crisis energética provocada por la guerra.