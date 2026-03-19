CONSECUENCIAS
Tras bombardeos a instalaciones energéticas del Golfo, el petróleo roza los 115 dólares por barril y el gas natural sube casi 25%
Los precios se mostraban este jueves al alza debido a que los ataques se sumaron al bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz para buques de países enemigos de Irán.
El precio del petróleo subía un 8% este jueves y rozaba los 115 dólares por barril, en tanto que el del gas natural saltaba 24%, tras los ataques a instalaciones energéticas en el Golfo Pérsico en el contexto de la guerra de Medio Oriente, que agudizarán los problemas de suministro iniciados con el bloqueo de buques para países enemigos de Irán en el estratégico estrecho de Ormuz.
El crudo Brent, referencia para Europa, cotizaba a $114,74 dólares, mientras que el petróleo West Texas Intermediate (WTI), parámetro para Estados Unidos, operaba en $96,27 dólares, en tanto que el gas natural lo hacía en $3,16.
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