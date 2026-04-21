Semana de la tierra en la UNQ: las actividades que se harán

La Universidad Nacional de Quilmes, a través de UNQ Sustentable, Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Institucional, y el Proyecto de Extensión Universitaria (PEU) "Compostando y Cultivando ConCiencia", llevará adelante la Semana de la Tierra hasta el 24 de abril, con el objetivo de promover prácticas de cuidado ambiental en la comunidad universitaria.

En este marco, este martes en el ágora se llevarán a cabo dos actividades coordinadas por las resonsables del PEU-UNQ Compostando y Cultivando ConCiencia. En primer lugar, el Taller "Compostando en la Universidad", el cual contará con dos encuentros, a las 11:00 y a las 15:00 horas, esta propuesta apunta a cuidar el ambiente desde lo cotidiano, recuperar saberes y fortalecer las prácticas sustentables.

Ese mismo día, a las 13:00, se desarrollará otro denominado "Propagación vegetativa de nativas", orientado a la reproducción de especies vegetales autóctonas con técnicas sencillas.

Por su parte, este miércoles a las 13:00 horas en el aula 69 se realizará una clase abierta sobre "Bacterias beneficiosas para plantas", a cargo del Dr. Claudio Valverde, director del Centro de Bioquímica y Microbiología del Suelo, quien abordará el rol de los microorganismos en la salud de los ecosistemas y la producción vegetal.

La Semana de Tierra busca generar espacios de encuentro, intercambio de saberes y construcción colectiva de conocimiento en torno al ambiente, promoviendo la participación activa de estudiantes, docentes, trabajadores de la universidad y público en general y se inscribe en una política institucional orientada al compromiso con el desarrollo sustentable y cuidado de su entorno.

Entre las principales líneas de trabajo de UNQ Sustentable, se destacan la separación de residuos reciclables, la recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, el compostaje y la eficiencia energética.