fgolender@cronica.com.ar

@flopa01

Uno arriesga para asegurar el 32% de las PASO, el mínimo para llevarse la nada menor satisfacción de ostentar casi 8 millones de votos. El otro, lejos de quedarse en su cómodo 49%, se mueve para consolidar la amplitud necesaria para quedarse con más de la mitad en la primera vuelta. Así, fue Mauricio Macri el que tiró la primera piedra: "Narcocapacitación" y "volvió la canchereada", acusó.

Una de las grandes críticas a la estrategia del macrismo para las PASO fue respecto de la apuesta a la confrontación directa con el kirchnerismo subestimando el panorama económico. Es por eso que, después del 11 de agosto, la campaña de "ellos son los malos, nosotros los buenos" se corrió del centro de todos los discursos del Presidente, quien empezó a hablar de alivio y repitió siempre que pudo: "Los escuché".

Ya muy cerca de las elecciones generales y con las encuestas mostrando que la diferencia de 4 millones de votos entre las dos fuerzas mayoritarias se ampliaría, la campaña para Macri se empieza a concentrar en consolidar a los suyos. Un regreso a la consigna propia del PRO en 2015 como el "Sí se puede" lo deja claro.

Pero el primer debate puso en evidencia que en la recta final el oficialismo optó por otro retorno, el de salir a cruzar fuerte a su principal adversario al marcarle en televisión el uso del "dedo acusador" en tono autoritario. Es ahí donde está su voto duro, ese que necesita conservar si vuelve a convertirse en oposición. Esta vez, hubo respuesta.

Más allá de la devolución de gentilezas como "machirulo" y "no es el más chispita", este miércoles Cristina arremetió con una publicación en las redes, video incluido, donde plantea que Macri "no escuchó". Directo al corazón del eje discursivo por el que optó la Rosada tras las PASO.

Se sumó que este miércoles se conoció la inflación de septiembre (5,9%) y, junto con la publicación del Indec, Alberto Fernández escribió en redes: "Se preocupa porque levanto mi índice al hablar. Presidente, sea serio y preste atención a este índice". Es que, para pasar los 50 puntos, es necesario que el otro baje de 32.

Hacía tiempo que no se interpelaban así y es probable que haya más de esto en los ocho días que quedan de campaña, especialmente en el segundo debate, que será este domingo y al que -no pocos reconocen- algo de pimienta y sal no le vendría mal.