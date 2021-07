Por Marcelo Peralta Martínez

suplesdomingo@cronica.com.ar Un genio de la invención. Dotado con un don único. ¿Quizás este le permitiría comunicarse con almas de otro plano? En principio no, pero sí algo parecido. Es decir, Thomas Alva Edison, el famoso inventor de la lamparita, el fonógrafo, el gramófono, la cámara de cine y una interminable lista de creaciones, se cree que desarrolló una máquina que les permitía a los muertos comunicarse con los vivos. O sea, se creía que sí hablaba con los espíritus, pero sólo cuando estos utilizaban su fantástica herramienta. Mejor aún, el propio Edison habría utilizado este dispositivo una vez ya fallecido para manifestarle a expertos, el diseño y confección del aparato en cuestión. Detalles de una conexión sin precedentes. Certezas Dos importantes medios de la época dieron cuenta de esos hechos. La primera publicación fue en 1920, durante una entrevista con el The American Magazine este publicó como destacada una declaración de Edison que decía: “He estado trabajando por algún tiempo en la construcción de un aparato para ver si es posible que personalidades que han dejado esta Tierra se comuniquen con nosotros”. . Meses más tarde, consultado por otro medio, la Scientific American, nuevamente el inventor sostuvo: “He estado pensando desde hace un tiempo en una máquina que podría ser operada por personalidades que han pasado a otra existencia o esfera”. A partir de aquí, los investigadores trataron de conocer más sobre la situación. Así, en 1990 y hasta 1995, se realizó una profunda investigación denominada “Experimento Scole”, del cual surgieron una serie de resultados del que se destacan algunas comunicaciones con personas que estaban muertas, inclusive el mismísimo Edison les habría enviado el citado mensaje con datos sobre el diseño de su máquina. Más detalles En principio, cabe destacar que existe solo un boceto del prototipo sobre el que Edison plasmó su idea en dibujo del aparato. Sabido esto, un testigo de las sesiones en Scole (un pequeño pueblo en Norfolk, Inglaterra), David Fontana (doctor, expresidente de la Sociedad para la Investigación Psíquica y profesor de psicología en la Universidad de Cardiff) dijo que junto a un grupo de colegas vivió explícitas manifestaciones paranorma les. Según detalló, durante una de estas tareas vieron extrañas luces, oyeron voces y hasta sintieron manos tocándoles. Al mismo tiempo, Fontana afirmó que pueden dar fe de sus dichos los destacados investigadores, que junto a él participaron del estudio y presenciaron los hechos, siendo estos astrofísicos de la NASA, matemáticos, ingenieros y otras figuras relevantes de la ciencia. Así las cosas, Fontana reveló en un documental titulado “This Live, Next Live” las características de la máquina de Edison. “Es como un manojo de palos. Puedes romper un palo, pero si ponés un manojo junto, se hace más y más difícil romperlo”, indicó. Luego, Fontana explicó que la Sociedad para la Investigación Psíquica desafió a ilusionistas, magos y todo tipo de médiums a que duplique las múltiples señales de presencia de espíritus que se presenciaron durante el Experimento Scole. “Por supuesto, nadie aceptó”, expresó. . Y subrayó que ocurrieron diferentes manifestaciones, “pero todas a la vez y repitiéndose en el tiempo”, para concluir que “le realizó una exhaustiva inspección en las habitaciones donde se efectuaron las tareas de investigación para evitar todo tipo de fraude o engaño posible". Por ello, no caben dudas que un espíritu inquieto como el Edison pudo haber logrado semejante dispositivo y usarlo como tanto en vida, como tras su muerte. Herramienta y futuro “Esperamos que en el futuro este sistema nos permita comunicarnos con dimensiones distantes. Muchas personas aquí sienten como yo, que este trabajo es de suma importancia para la humanidad, y por lo tanto están dispuestos a poner sus corazones en estos experimentos”, manifestaron con grandes expectativas los miembros del equipo que construyó la máquina y recibió un mensaje. Así, a partir de entonces, se construyeron nuevas máquinas según el diseño de Edison, y también estas recibieron mensajes. Parte de quienes la probaron en sus casas compartieron sus archivos de audio, fotos y hasta modificaciones en el diseño durante el foro para investigadores y otros interesados en Transcomunicación Instrumental (ITC), de Bridge. Por último, un miembro de estos dijo en la reunión del ITC Bridge que su máquina “casera” fue un éxito: “Recibí las palabras ‘Hey Mark’ de una mujer que parecía americana”, y otro dijo que oyó “Bienvenido” y “juego demoniaco”. . EXPERIMENTO

RESULTADO SORPRENDENTE Diferentes documentos difundidos oficialmente dan cuenta que en las sesiones de prueba se guardaron rollos de película sin usar dentro de una caja sellada y cuando los investigadores desarrollaron la película encontraron una batería de imágenes que podrían haber sido grabadas por espíritus. Luego, dieron con la mencionada comunicación con Edison quien sería sobre un croqui de lo que sería su máquina. Pruebas En los textos se revela que cuando la máquina se construyó no funcionó, y tras fallo se le agregó dos bobinas al diseño y logró así una nueva comunicación. Así, el mensaje trajo como rúbrica las iniciales TAE. y esto fue enviado a la Fundación Edison, organismo que confirmó que coincidía con la de Edison.