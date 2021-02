El CEO de SpaceX y Tesla, dos de las más ambiciosas empresas de la actualidad, Elon Musk, se convirtió en uno de los hombres más importantes a nivel mundial, no sólo por el total de su fortuna, sino también por los avances tecnológicos y los comentarios sobre vidas extraterrestres.

Por eso, hace apenas unos pocos días, el magnate de la tecnología dijo que él podría llegar a ser extraterrestre y eso encendió la alarma de sus seguidores de las redes, como así se mencionó en Crónica. Pero fue por más, revelando planes muy ambiciosos. En una entrevista con Joe Rogan, el excéntrico Musk habló sobre varios temas, y uno de ellos se trató de la creación de civilizaciones en Marte, así como de la presencia alienígena en nuestro planeta.

Colonizar Marte

A la hora de hablar sobre la colonización de Marte y las nuevas investigaciones que lleva adelante la NASA para estudiar el suelo del planeta rojo, Musk dijo que seguramente llevará un buen tiempo establecerse en nuestro vecino planetario, pero que planea que "los vuelos para lograr tal objetivo se vuelvan cada vez más regulares", y con una mirada optimista indicó que esto podría llegar a ocurrir a partir del 2023.

Frente a sus declaraciones, el presentador del podcast (donde se puede encontrar la entrevista) le preguntó a Elon Musk sobre las visitas extraterrestres a la Tierra, a lo que el magnate le respondió con una idea que buscó lo escéptico. "Que yo sepa, no hay evidencia de vida alienígena en la Tierra, es decir, me refiero a que no hay evidencia directa", comentó el CEO de Tesla y SpaceX. A pesar de su respuesta, muchos fanáticos quedaron decepcionados por sus dichos, y comentaron en las diversas redes sociales que tiene que mostrar esa postura, ya que no tiene que levantar sospechas sobre su conocimiento de vida alienígena. Empero, Elon Musk comentó que si existen extraterrestres entre nosotros lo disimulan bastante bien, lo que encendió las alarmas de los seguidores porque solo horas antes, el magnate había contestado una pregunta de Kunal Shan, sobre cómo manejaba sus respuesta; el CEO simplemente escribió: "Soy un extraterrestre". Su repuesta no finalizó allí en el podcast con Rogan, sino que añadió que si "los extraterrestres quisieran que sepamos de ellos se mostrarían y dirían, aquí estamos, esta es nuestra nave, aterrizamos en el Time Square. Si están aquí son muy sutiles", ironizó con su postura.

Sus predicciones

Un año antes que irrumpiera el coronavirus entre nosotros y cambiara la vida de la humanidad, el director ejecutivo de SpaceX habló con el cofundador de la firma Alibaba, en un diálogo en el que los extraterrestres y un futuro apocalipsis fueron temas centrales. Los temas que se trataron se basaron además en la inteligencia artificial en Shanghái ( China).

En el 2019, Elon Musk comentaba sobre la existencia de un alto riesgo de algún desastre apocalíptico que tuviera que atravesar la humanidad. Luego de dar esta temible predicción, el magnate mencionó que la humanidad tiene que comenzar de forma inmediata a colonizar Marte u otros planetas. Y sobre alienígenas, a medida que pasan los meses, las contracciones de Musk son más notorias a la hora de hablar de extraterrestres. Lo que aún no está claro es que si cuando Musk hablaba de un desastre apocalíptico, no estaba hablando del coronavirus. Eso quedará por verse.

El multimillonario comentó que es fundamentalmente importante la exploración a Marte "porque hay una cierta probabilidad irreducible de que algo le suceda a la Tierra", pero no dijo que. "A pesar de nuestras mejores intenciones y de todo lo que intentamos hacer, hay una probabilidad de que fuerzas externas o algún error interno no forzado provoquen que la civilización sea destruida o lo suficientemente dañada como para que ya no pueda extenderse a otro planeta", aseguró Musk.

¿Seremos los verdaderos aliens?

Hasta el día de hoy, las investigaciones sobre las superficie de Marte son mínimas, pero se encuentran avanzando a gran velocidad. Elon Musk se encuentra preparando un ambicioso plan para colonizar el planeta rojo. En ese sentido, uno de sus socios, la NASA, días atrás completó un primer paso de su plan para encontrar indicios de vida (ver tema aparte). En este contexto, el fundador de SpaceX y uno de los mayores innovadores de tecnología en el S.XXI diseñó una estrategia con la que quiere, no solo aterrizar en Marte y lograr que humanos pongan un pie en él, sino colonizarlo directamente, ocuparlo.

Musk, cuya fortuna es la segunda más importante en el mundo, quiere enviar unas 1.000 naves en 2040. Para conseguir esta meta, Elon Musk pretende construir una nave a la semana, lo que implica un ritmo de producción brutal y casi sin precedentes. Asimismo, el CEO de Tesla comentó que tiene planeado realizar una producción masiva de cohetes lo antes posible, y es preciso destacar que su innovador sistema de aterrizaje en Marte tuvo como final la destrucción.

Plan de las naves extraterrestres

Musk es un obsesivo del trabajo, como desveló recientemente cuando hizo público su ritmo de trabajo y sus hábitos diarios. Y eso pasa por trasladarlo directamente a sus empleados. Para poder llegar al plan en el tiempo estimado, Musk contrató a 250 empleados más en su empresa de Space X y duplicó la mano de obra para continuar las labores en las naves destinadas al aterrizaje en Marte. La pieza clave sigue siendo la Starship, y por ello la intención es que pueda encontrar el ecosistema perfecto en Marte para que esta nave pueda transportar a personas en varias ocasiones.

SU VISIÓN SOBRE LAS PIRÁMIDES

El creador de Tesla y Space X, Elon Musk, utilizó Twitter para generar polémica sobre las pirámides egipcias al mencionar que fueron creadas por alienígenas.

"Las pirámides fueron construidas por los alienígenas", relata la frase de Musk en Twitter. Frente a las declaraciones del fundador de Tesla, las autoridades egipcias no tardaron en responder.

Egipto invitó a Musk a visitar el país y las pirámides para que pueda comprobar que su teoría es errada.

Por su parte, la ministra de cooperación internacional de Egipto utilizó la misma red social de Elon y comentó: "Los extraterrestres construyeron las pirámides, obviamente".

Empero, de forma personal la funcionaria le contestó: "sigo su trabajo con mucha admiración"; y agregó "lo invito a usted y a SpaceX a explorar las escrituras sobre cómo las pirámides fueron construidas y visitar las tumbas de los constructores de las pirámides. Sr. Musk, lo estamos esperando".

Luego de las idas y vueltas con las pirámides, Musk se retracto en las redes respecto a los comentarios relacionados a los extraterrestres y luego continuó con sus proyectos, sin darle mucha atención a la invitación oficial a conocer las grandes pirámides.

Por su parte, el reputado egiptólogo Zahi Hawass ha querido asimismo contestar a las insinuaciones del empresario con un vídeo compartido a través de Instagram: "Lo que has dicho sobre las pirámides es una absoluta alucinación. Fueron construidas por los egipcios y te puedo citar las evidencias rápidamente: en primer lugar, todas las tumbas alrededor de la Gran Pirámide mencionan la pirámide de Khufu y al propio rey y dentro de la propia pirámide también hay inscripciones que hablan sobre los obreros que la construyeron, que muestran a todo el mundo que los egipcios construyeron las pirámides".