Transcurrido casi dos años desde la llegada de la pandemia del coronavirus, que trajo consigo un mayor avistamiento de OVNIS, una mujer de la provincia de La Pampa habló con Crónica y contó que vivió una abducción por parte de seres extraterrestres.

Abducida por OVNI

La mujer abducida por un OVNI habló con el periodista de Crónica, Marco Bustamante y mostró el lugar en el que le sucedió y lo ocurrido al aparecer 24 horas más tarde.

Irma vive en la provincia de La Pampa y relató que un día de semana por la noche fue abducida por extraterrestres a metros de la puerta de su casa y que transcurrido un día entero apareció a 60 km de su vivienda.

"Mi marido se fue porque tenía a cargo otro campo. Él se fue, yo me levanté y tomé dos o tres mates, mientras me puse a jugar con el teléfono y de repente el dispositivo empezó a funcionar mal y hacer rayas, cómo si tuviese interferencia", relató en un principio al ser consultada sobre lo sucedido por Bustamante.

.

La mujer que vive en una casa en medio de un campo de La Pampa, agregó que luego de lo sucedido con el celular, comenzó a escuchar un zumbido de viento, como si fuese "un chiflido fuerte".

"Al escuchar el sonido y ver lo que ocurría con el celular, salí afuera pensando que mi marido se había olvidado algo", relató Irma. Desde la puerta de la casa, hasta el punto al que salió la mujer para ver qué ocurría, lo separaba una distancia de ocho metros aproximadamente.

Recuerdos confusos

En este caso, quedan muchos baches por descubrir, ya que los recuerdos de Irma son borrosos o escasos. En la entrevista exclusiva de Crónica, la mujer de La Pampa sostuvo: "Como recordar, no recuerdo mucho. Lo único que recuerdo es lo que pasó con el teléfono y que se cortó la luz en ese momento y de ahí no recuerdo más nada".

En línea al relato, la mujer dijo: "Lo único que recuerdo, no sé si era de noche o de día, pero atinaba a abrir los ojos y veía mucha luz. Era todo blanco, como si estuviera viendo nieve y esa misma claridad no me dejaba abrir los ojos para saber qué era lo que pasaba".

Luego de tener esas sensaciones, y los pocos recuerdos, Irma narra que al día siguiente aparece lejos de su casa. "Al otro día aparecí sentada en la calle, con las piernas extendidas, los brazos arriba de las piernas y cuándo abro los ojos veo que estaba en el medio de la calle", explicó la mujer.

Como sus conocimientos son borrosos, uno de los datos que Irma no recuerda es la cantidad de tiempo que estuvo desaparecida. Según le indicó su familia, ella se encontró "extraviada" un total aproximado de 24 horas.

.

Volver a casa

Una vez que la mujer reacciona y reconoce el lugar en el que apareció al día siguiente de ser abducida, comenzó a dar vueltas en el lugar, hasta que se da cuenta que tenía el celular en el bolsillo de su pantalón y miró la hora, en aquel momento la pantalla marcaba que eran las 5:10 am.

Irma cuenta que su primera reacción al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo fue llamar a sus hijos, pero las palabras no salían de su boca. La mujer estaba tan conmocionada y confundida que no era capaz de emitir palabra alguna.

"No podía hablar y le empecé a escribir a los chicos", cuenta Irma; que además añade: "Ellos me hacían videollamadas, pero yo lo único que hacía era mover las manos para poder expresarme porque no me salían las palabras".

.

El periodista Marco Bustamante detalla que la mujer al llegar al hospital tampoco podía hablar, a lo que Irma afirma en la nota periodística realizada en Crónica HD. "Estuve sin poder hablar desde las cinco de la mañana hasta las diez, once del mediodía", detalla.

Al llegar al hospital, la mujer comenzó a comunicarse con los médicos por medio de la escritura ya que no podía emitir palabra por el desconcierto y susto que tenía. Por otra parte, al ser consultada sobre la reacción de su familia respecto a lo vivido, la mujer detalla que ellos se encuentran tan sorprendidos como ella, y no encuentran explicación.

Irma entrevistada por Marco Bustamante en Crónica HD.

Donde apareció

Bustamante, quién se acercó a la casa de la mujer para conseguir su testimonio, contó que para llegar al lugar en el que Irma aparece se requiere por lo menos hora y media de viaje en auto para llegar y que incluso es necesario pasar por un arroyo.

Además, la pampeana comenta que sería imposible para ella poder caminar 60 km. ya que de la puerta de la casa a la tranquera de su estancia ya se cansa. Luego de contar que para ella sería irrealizable la caminata hasta el lugar que apareció, detalla que se encontró con una marca en su cabeza.

"Aparecí con un corte en la parte superior de la cabeza", dice Irma al momento de mostrar el corte en su cabeza, ya cicatrizado. El corte es prolijo y recto.

Al ver estas marcas corporales, los médicos procedieron a realizarle una tomografía a Irma, pero no encontraron nada extraño o fuera de lo normal.

El corte de la cabeza de Irma, que los médicos revisaron pero no encontraron evidencia de qué podría ser.

Interferencias en vivo

Al finalizar de contar sobre la marca de su cabeza, Irma junto a Marco se acercaron a mostrar el lugar del hecho, y para su asombro comenzaron a tener interferencias en sus dispositivos tecnológicos, situación similar narrada por la protagonista del caso.

Lo que no se pudo saber, pero tampoco se descarta, es si el terreno cuenta con un campo magnético mucho más potente que lo normal, antes de lo ocurrido o el lugar quedó con mayor energía luego de la presencia OVNI.

Al finalizar la entrevista, Irma comentó que no se encuentra en estos momentos preparadas para hablar con un organismo expertos en estudiar casos ufológicos y relatar su experiencia, como así lo hizo en Crónica. Hasta el momento lo único que se conoce sobre el caso son los pocos detalles que puede brindar la mujer sobre su experiencia.

.