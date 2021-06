Varios son los monumentos o edificaciones que tienen varios miles de siglos de existencia, pero aún no se encontró una respuesta concreta o específica que sea aceptada por todos, sobre su creación. Las edificaciones increíbles que no dejan de asombrar a todas las generaciones, se encuentran por todas partes del mundo. Hasta donde la historia nos lleva, sabemos que las civilizaciones pasadas no contaban con la tecnología que existe en la actualidad. Frente a estas características y muchas otras sobre su ubicación, varias personas se preguntan si estas construcciones en realidad, no fueron creadas a partir de una conciencia global secreta, y que las interconecta a todas... ¿Es posible?

¿Objetivo mayor?

Muchos seres humanos emplearon tiempo y energía en sus vidas para poder investigar y así revelar los grandes enigmas de la antigüedad y las construcciones que nos dejaron. Entre el listado figuran importantes monumentos de culturas ya perdidas que dejaron información, muchas veces tallada. Una de las características que poseen estos monumentos es que a pesar de estar localizados en diferentes partes del mundo poseen características en común. Muchos investigadores, tanto arqueólogos como arquitectos, mencionan que dichas semejanzas son muy exactas, por lo que se especula que existió un patrón habitual y previsto que fue usado para la edificación de los monumentos antiguos.A este tipo de hipótesis se la denomina la Rejilla de la Tierra.

Rejilla de la Tierra

¿A qué se refiere? Expertos de todo el mundo dieron a conocer que bastantes monumentos antiguos están ubicados en zonas terrestres, en los que se acumulan grandes concentraciones de energía electromagnética y suponen que, de alguna manera, que hasta el momento no se conoce, los edificadores tenían conocimiento que en el lugar de asentamiento existía un cúmulo de energía, y seguramente los utilizaban para algún fin escondido.

Varios son los expertos que investigan estos monumentos para dar una respuesta certera, pero la hipótesis que más se aproxima a llegar a un acuerdo es la de "Rejilla de la Tierra" o también conocida como "Earth Grid". La hipótesis de la rejilla sostiene que las culturas antiguas de todo el mundo construyeron sus principales obras a las líneas de energía. Se habla de líneas, porque al unirlas, es decir enlazarlas sobre un mapa, es factible ver un patrón destacable, como si hubiese sido creado por una red de energía global.

Frente a estas conexiones lineales entre esos monumentos, se puede pensar que la Tierra es como un inmenso cristal, en el que fluye la energía por medio de pequeños nódulos, como sucede con las conexiones de internet o las satelitales. Si se piensa en esta dirección, la energía se estaría moviendo a través de una red mundial invisible, cuyos puntos fueron definidos por culturas que ya no existen.

Pirámides, la hipótesis

Una de las edificaciones a escala mundial que se toman como ejemplo para esta hipótesis son las pirámides, de las cuales mencionamos varias veces en Crónica la gran cantidad de similitudes que contienen entre ellas a pesar de estar ubicadas en lugares tan extremos y además tener diferencias de años en su creación, muy probablemente sin poder tener conocimiento sobre la existencia de las otras.

La asombrosa y misteriosa Pirámide de Giza, que es signo emblemático de Egipto, es uno de los monumentos de los que se hallan varias explicaciones sobre su creación, pero no existe documento o explicación única que pueda verificar cómo fue creada realmente semejante estructura en épocas en las que no se contaba con avances tecnológicos cómo los actuales. Lo más llamativo y extraño de esta construcción, es que las grandes pirámides del antiguo Egipto lograron situar los monumentos en el centro exacto de toda la masa terrestre de la Tierra. La gran pregunta que aún no fue contestada es: ¿Cómo pudieron tener conocimiento sobre la masa terrestre, si no existía conocimiento científico en aquel momento?.

¿Será que en aquel entones quienes las hicieron sí contaban con un gran mapa de datos globales originados por una fuente superior a los humanos, y no todo se trató de una simple casualidad? Tanto las pirámides y edificios construidos en Europa, América y África sorprenden por los bocetos de su construcción, como así también en su capacidad de resistencia y similitudes entre sí.

¿Alineados entre sí?

Si se mira a lo largo de la historia, se puede decir que las culturas antiguas seleccionaron la situación de sus construcciones de forma deliberada. Llama la atención que culturas tan diversas, como mayas y egipcios, hayan sentido la misma necesidad de crear edificaciones impactantes, con dimensiones descomunales en zonas especiales y concretas. Si se unen los monumentos se dibuja un patrón que forma como un rompecabezas, que llamativamente se explaya en el mapa tomado, formas piramidales que los conectan. Varios expertos en el mundo de diferentes campos científicos como míticos, confirman que en los monumentos megalíticos están escondidas las claves que aún no se han descubierto para poder comprender el auténtico concepto y funcionamiento que tienen dichas construcciones. Además, se especula que si se llega a descubrir el significado de esta alineación, se podrá aclarar el cómo, el por qué y quién edificó y organizó las construcciones inverosímiles.

Es llamativo como estas alineaciones son exactas entre todas ellas, siendo casi imposible tratar de relacionarlas a la ubicación de las estrellas por sus cambios. ¿Será que razas más avanzadas a la humanidad dieron indicaciones y ayudaron a la creación de los monumentos para un objetivo que aún es desconocido? Muy probablemente.

Demasiadas similitudes

Egipto y México son dos países que cuentan con construcciones con muchísimas similitudes en cuanto a las pirámides, a pesar que están a más de 12.480 km de distancia y en ambos se encuentran las maravillas más asombrosas de la historia y que hasta la actualidad ocultan varios misterios indescifrables.

Lo llamativo de entre estos dos países es que la pirámide del Sol de Teotihuacán y la pirámide de Giza egipcia poseen una base casi idéntica, con aproximadamente 230 metros por cada lado; y ambas se orientan perfectamente con el sol y las constelaciones. Estas extrañas e increíbles coincidencias en la forma de la construcción, todas como si fuesen una escalera al cielo, se debe porque querían conectar con lo divino. En esa idea, todas las pirámides ubicadas en diversos países, comparten un significado religioso místico.

Mediante las pirámides, las antiguas civilizaciones pretendían estar lo más cerca posible de sus dioses, y la manera que tenían para la construcción de estructuras para estar lo más cerca posible del cielo era hacerla con una gran base. Las civilizaciones precisaban una plataforma resistente que pudiera soportar metros y metros de pesadísimos bloques de piedra, convirtiéndose de esa forma en auténticos colosos de la arquitectura. Es así que, cuanto más ancha era la base, más alta podría ser la pirámide, por eso eran las construcciones más altas que realizaban los pueblos antiguos.

Otro de los países que cuenta con estas construcciones pero de una manera diferente a los demás, es China. La diferencia de las pirámides chinas con las demás, principalmente es el material utilizado para su construcción. Esos monumentos son un montón de arena compacta con forma piramidal, y no se trata de bloques de piedra como las demás. Por eso, hoy en día las construcciones chinas se encuentran cubiertas de vegetación, e incluso muchos agricultores cultivaron sobre ellas, provocando que parezcan simples colinas y ocultándose entre el vasto territorio chino.

Una de las características más asombrosas que comparten la mayoría de las pirámides, es que se encuentran orientadas hacia los puntos cardinales. Esto significa que cada uno de sus lados apunta hacia el norte, sur, este y oeste. Lo que da a entender que deberían tener un sentido orientativo. ¿Para los "dioses" quizás?, o será a caso ¿Para una mejor atracción de las energías a un mismo punto?.

Los expertos mencionan que es muy llamativo que todos los monumentos hayan contado con la misma dirección de construcción y una base similar en cuanto a sus dimensiones.

El mundo: ¿Tiene un corazón de energía?

Uno de los filósofos griegos más conocidos en el mundo, Platón, escribió y trató el tema desde la existencia de un "alma del mundo", a la cual describió como una esfera que estaba compuesta por 120 triángulos idénticos, es decir con las mismas mediciones. Algunos investigadores y científicos se basaron en estos escritos y mencionaron que esta teoría podría ser aplicable a la Tierra.

¿Será que bajo la línea que existe entre los monumentos, en realidad se esconde una carga de energía mundial?. El alma del mundo podría ser energía pura, o la energía más pura que pueda existir en la Tierra.

Gracias a los avances que existen en el siglo XXI en la tecnología y la ciencia, la humanidad comenzó a tomar conciencia sobre el campo electromagnético y de varias energías que se encuentran en la Tierra.

Pero la gran pregunta es, ¿Cómo puede ser que hace miles de años las civilizaciones tuvieran conocimientos de tal magnitud?, o más llamativo todavía, ¿Cómo sabían dónde se encontraban las grandes cargas de energía y la mayor carga electromagnética para poder construir los monumentos en esos lugares?

Varios investigadores y estudiosos del avances y creación de monumentos únicos en la historia, destacan que ante estas características, en realidad se estaría hablando de que en la antigüedad se contó con razas mucho más avanzadas que la humanidad. La raza extraterrestre que ayudo a la creación de las edificaciones únicas seguramente brindaron su conocimiento con un objetivo, que hasta el momento es desconocido.