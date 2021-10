Por Prof. Antonio Las Heras (*)

El 20 de febrero de 2021 se cumplieron 41 años del fallecimiento del doctor en Biología, Joseph Bank Rhine, reconocido como el padre de la Parapsicología moderna por haber dado a esta ciencia humanística el necesario encuadre investigativo dentro del marco general que requiere la experimentación en laboratorio.

Dedicó buena parte de su vida a la investigación parapsicológica utilizando, para ello, la metodología científica. Ninguno, antes que él, se ocupó así de este tema. La comunidad universitaria y académica que muchas veces discutió los resultados de los trabajos que realizó junto a su esposa Louisa, también doctora en Biología, lo reconoce como un pionero en la indagación científica de la fenomenología.

Rhine nació el 29 de septiembre de 1895 en Pennsylvania. A los 30 años egresó de la Universidad de Chicago como doctor en Biología especializado en Botánica. Nunca ejerció, porque un año después, durante una entrevista con el doctor Willian Mc Dougall, de la Universidad de Clarc, comprendió que su verdadero interés estaba en la Parapsicología.

Disciplina que, por entonces, apenas era tenida en cuenta en el campo académico, salvo excepciones como podría ser el interés del sabio suizo Carl Gustav Jung (1875/1961).

Rhine se trasladó a la Universidad de Duke, hasta casi el final de su vida. Allí en el Departamento de Psicología, comenzó a estudiar nuevamente. Se enfocó en la psique y aprendió rápido, convirtiéndose en un profundo conocedor de procesos psicológicos.

En 1927 empezó a investigar sobre espiritismo y mediumnidad, muy difundidos por aquellos días tanto en América del Norte como en Europa, convencido de que no eran los espíritus de los muertos, sino manifestaciones humanas por entonces desconocidas, las que asombraban a los participantes de aquellas misteriosas reuniones realizadas en la penumbra y en torno a una mesa redonda.

Así descubrió innumerables fraudes; pero, de vez en vez, encontraba asimismo valioso material de estudio. Ante el desarrollo de sus investigaciones, la Universidad de Duke creó en 1930, el primer Laboratorio de Parapsicología designando a Rhine como director. Allí efectiuó estudios cada vez más exhaustivos, inventó métodos, técnicas y aparatos para indagar más convenientemente sobre la naturaleza de los fenómenos parapsicológicos.

Casi en simultáneo se crea la Cátedra de Parapsicología, con Rhine como titular, donde enseñó a gran cantidad de psicólogos, médicos y humanistas interesados en la temática. Sus investigaciones comprobaron la existencia de telepatía, clarividencia y precognición, pero Rhine fue más lejos, sorprendiendo al hacer experimentos a distancia, sobre objetivos orgánicos y demostró que estos pueden ser influenciados por el factor parapsicológico.

La acción psikinética sobre el crecimiento de semillas de centeno fue una de las experiencias más atractivas. Durante 1964 Rhine renuncia a su cargo en Duke para asumir la dirección de la Fundación para el Estudio de la Naturaleza Humana, cargo que ejercía al morir.

Su nombre fue porque su creador estaba convencido de que el objeto específico de estudio de la Parapsicología es lo que conocemos como espíritu.

Fue cofundador, en 1957, de la Parapsychological Association; institución profesional creada para el estudio de lo parapsicológico a través de métodos científicos. Durante su vida realizó 907.030 ensayos de ESP (extra sensory perception) con miles de personas.

La cifra sola habla a las claras de la perseverancia que caracterizó a este investigador a quien mucho llaman û entendemos que con justicia... “padre de la Parapsicología moderna.” Falleció en Duke, Durham, Estados Unidos, el 20 de febrero de 1980.

PROLÍFICA ACTIVIDAD

HOMBRE DE CIENCIA, CONGRESISTA Y DISERTANTE

Rhine fue un hombre de ciencia dispuesto a indagar en los aspectos que, durante su juventud eran llamados. “ocultos” u “ocultistas”. Impartió cientos de conferencias, publicó centenares de artículos e importantes obras importantes.

Entre ellas:

• 1934. Extrasensory Perception after fifty year. Ensayo donde reseña la labor investigativa realizada desde la fundación en Londres de la Society for Psychical Research.

• 1937. New Frontiers of the Mind. Obra para público en general.

• 1940. Extrasensory Perception after Sixty Years. Ensayo en colaboración con Pratt, Smith, Stuart y Greenwood; todos de su equipo de investigadores.

• 1947. The Reach of the Mind. Obra de divulgación. Es el primer libro de Rhine traducido y publicado en la Argentina como “El nuevo mundo de la mente”, (Ed. Paidós, 1958).

• 1957. Parapsychology, Frontier Science of the Mind. En colaboración con J. G. Pratt. Es el primer texto sobre Parapsicología escrito específicamente para enseñanza universitaria. (Edición en castellano: “La Parasicología”, Ed. Troquel, Bs As, 1965).

(*) Doctor en Psicología Social, fi lósofo y escritor. Magister en Psicoanálisis. Pte. Asoc. Arg. Parapsicología y de la Asoc. Junguiana Argentina