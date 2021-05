Existe una copia idéntica a usted, que en este preciso momento se encuentra leyendo esta nota? Una persona similar a usted, pero que no se encuentra en este planeta, ni en el mismo plano y que podría llegar a estar realizando una misma acción sin que lo sepa. Veamos de qué se trata esto de los universos paralelos.

Es posible que existan vidas paralelas en otros universos. Investigadores de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio ( NASA) encontraron partículas que, para tratar de explicarlo y que se entienda, no pertenecen a nuestro universo. La materia se detectó mediante un experimento de detección de rayos cósmicos. Frente a estos resultados, los expertos decidieron dar un paso más en la pregunta sobre si existe algún tipo de universo paralelo y apuntaron a una teoría que trata sobre la existencia de tal. En los estudios, los investigadores se basan en que las leyes de la física serían totalmente contrarias a las que conocemos.

El autor del estudio publicado en la Universidad de Cornell, Peter Gorrham, defendió la importancia de la Antena Transitoria Impulsiva Antártica en el proceso que se llevó adelante para poder encontrar una respuesta al tema de los Universos paralelos. El instrumento es conocido con el nombre de ANITA, y es el encargado de transportar antenas electrónicas sobre el continente helado del sur, lugar donde se evitan desviaciones que condicionen el proyecto. A pesar de la particularidad que representa el fenómeno, es habitual recibir partículas de alta energía provenientes de espacio exterior, debido a que algunas de estas son un millón de veces más intensas que cualquiera proveniente de nuestro universo.

Viajar en el tiempo

Los neutrinos que poseen una baja energía, pasan por la Tierra sin problema alguno, pero los que contienen una mayor carga logran toparse con la materia sólida del planeta. Los expertos al descubrir esta llegada, pueden atestiguar que están viajando hacia atrás en el tiempo. Hasta el momento no existe una teoría cierta y aprobada sobre la situación de los universos paralelos, por lo que continúa en debate dentro de la comunidad científica. Por su parte, los ingenieros de la NASA apuntan mayoritariamente a que con el Big Bang se crearon dos universos paralelos que funcionan de una forma inversa.

Gemelo en otro universo

La idea de un tal alter ego puede parecer muy extraño y poco creíble, pero quizás sea necesario ir acostumbrándonos a la idea luego de los avances científicos en el campo. El último modelo cosmológico predice que los seres humanos contamos con un gemelo en una galaxia que se encuentra a una distancia de alrededor de 10 elevado a 1028 metros desde el punto en el que nos encontramos.

.

En un espacio infinito, existen miles de planetas habitados, incluyendo no solo uno, sino infinitos, que contienen gente con el mismo aspecto, nombre y recuerdos que cada uno de los humanos tiene. Lo más probable es que jamás se llegue a conocer a su propio yo de un mundo paralelo.

Los universos de sus otros yo son esferas del mismo tamaño, centradas en sus respectivos planetas. Este es el ejemplo más directo de universos paralelos. Cada universo constituye sólo una pequeña parte de un multiverso mayor.

Paralelismo y vida

Para encontrar explicaciones sobre la posible existencia del paralelismo y la vida, ante las tantas preguntas sobre la existencia de universos paralelos, el físico Alan Guth fue quien planteó esta idea en 1980 como forma de explicación de varias características del Universo en el que vivimos, una de las principales características que ofreció, fue que el motivo por el cual tiene el mismo aspecto en todas las direcciones. A partir de ese momento, otros especialistas en el campo de la física como fue el caso de Andrei Linde, comenzaron a desarrollar nuevas teorías que fueron apoyadas por observaciones de la radiación de fondo de microondas. Con el paso de los años las investigaciones continúan y los expertos insisten que no se darán por vencidos hasta poder demostrarle a la humanidad que tenemos una vida paralela en un universo paralelo, que puede ir al mismo tiempo como no, pero que aún no conocemos.

Agujeros negros: ¿la entrada?

Luego de las soluciones de la ecuación del campo del genial Albert Einstein, dónde se plantea la extensión de la continuidad analítica, lo que daría lugar a los universos espejos, el alemán Karl Schwarzschild diseñó una solución en la que se encuentran involucrado los agujeros negros. Según el científico, un universo con simetría esférica en el que las estrella central colapsó comprimiendose por debajo de su radio, podría ser una continuidad analíticamente a una solución de agujero blanco. Para Schwarzschild, estos tipos de agujeros se comportan como la reversión temporal de los conocidos agujeros negros. Si se tiene en cuenta esta teoría, podríamos hablar entonces, que existen dos universos asintóticamente planos que se encuentran unidos por una zona de agujeros negros, y si se encuentra el lugar, dos viajeros de dos universos espejos podrían encontrarse. Los agujeros negros podrían llevar a otro universo, según el también genial Stephen Hawking. Pero la posibilidad de la conexión entre los universos por medio de los agujeros negros no es la única. Uno de los universos mencionado por expertos que se dedican a las soluciones físicas, es el llamado Kerr-Newman. Este universo es una posible solución derivada de las ecuaciones de Einstein, que puede ser continuada analíticamente a través de una singularidad especial que se puede evitar por un viajero.

LA VISIÓN DE JORGE LUIS BORGES

Jorge Luis Borges, uno de los más notables escritores argentinos, se convirtió en el autor favorito de los científicos por el manejo de la capacidad de hablar de los universos paralelos y utilizar términos de un hombre científico. En el relato titulado "El Jardín de los senderos que se bifurcan", escrito en 1941, Borges se anticipó con lucidez extrema a la idea de los universos paralelos que se multiplican.

El prestigioso autor muestra la manera en la que dos opciones, pero con un mismo origen, pueden desarrollarse a la vez alrededor de ese origen y en un futuro próximo, es así que dos realidades opuestas llegarían a existir de manera simultánea. Mediante su relato, Borges consigue mostrar que se puede estar y no estar al mismo tiempo, convirtiendo ambas opciones, la del estar y la del no estar, como probabilidades cósmicas a comprobar por la ciencia.