Un guardia de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) desató la curiosidad y el temor de los profesionales, auxiliares y la comunidad estudiantil que asiste al campus universitario cada semana desde el regreso presencial de clases, a partir de un video que registró con la cámara de su celular, donde enseña un insólito hallazgo en el parque que rodea las facultades en el pedio ubicado en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, al sur del Conurbano bonaerense.

Según se puede apreciar en las imágenes publicadas esta semana por la cuenta de Instagram “Comunicar UNLZ”, un guardia del turno noche avistó a una extraña criatura de tamaño pequeño cruzar en dos patas y en medio de la neblina por una de las calles internas que se encuentran dentro del establecimiento y que comunican las diversas áreas.

.

“¡Mirá dónde está ahora!”, expresaba el guardia nocturno en el video de imágenes borrosas, dando a entender que ya había sido visto con anterioridad merodeando por el extenso predio donde se hallan las cinco facultades, una biblioteca, el rectorado y un campo de deportes.

El momento en que un guardia "atrapó" al duende en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora

.

Según afirmaron los trabajadores a los usuarios que compartieron el contenido, podría tratarse de un “duende”. Cabe recordar que la Universidad Nacional de Lomas de Zamora se ubica a casi 70 cuadras del centro urbano de la localidad de cabecera del partido, entre las transitadas avenidas Camino de Cintura y Juan XXIII, y a pocos metros de su gran campus, se sitúa la Reserva Ecológica Municipal Santa Catalina, un predio de casi 18 hectáreas donde habitan numerosas especies de plantas y animales.

Foto aérea del predio de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (Unlz), y a su izquierda, la Reserva Municipal Santa Catalina. Foto: (UNLZ oficial)

No obstante, los guardias descartaron que se tratara de un animal mamífero, ave o reptil, típico de encontrarse por la zona gracias a la cercanía de la reserva. Asimismo, la comunidad estudiantil y otros usuarios reaccionaron debajo del posteo de Intagram con comentarios y opiniones diferentes sobre el tema.

.

“Miedo”, “Un animal no camina así”, respondieron algunos de los usuarios que se hicieron eco del posible suceso paranormal. Otros aprovecharon la situación para hacer bromas al respecto del “pitufo” que merodea la Unlz: “Esto, en la UADE, no se consigue”, “¡Que me haga aprobar los finales!!!”, “No voy más”, “Solamente nosotros…”, “El pomberito”, expresaron.

En tanto, el especialista en fenómenos paranormales de Crónica HD, Marco Bustamante, indicó desconocer el origen de la criatura y su relación con la reserva natural que se encuentra a escasos metros del predio universitario.