Por Marcelo Peralta Martínez

supledomingo@cronica.com.ar

Cuentos, historias, fantasías, personajes, películas y mucho más, pero este capítulo del gigante de los dibujos animados, creador del mega famoso ratón Mickey, parece real. ¿Qué pasa en los parques de diversiones Walt Disney World Resort de diferentes partes del mundo?

Hace pocos días, luego de la reactivación por la pandemia del coronavirus, volvió a ser noticia una atrapante situación que habla de la existencia de fantasmas, presencias y apariciones en los diferentes puntos temáticos del inmenso mundo de ficción de Disney, llamativamente en todas y cada una de sus plazas mundiales.

Según se rumorea desde hace años, y coincidiendo con la última información revelada existe un espíritu, que sería de un hombre que en pleno recorrido se sienta junto a los pasajeros y luego así como llega, desaparece antes de alcanzar la luz del final del trayecto. Visitantes y empleados manifestaron aterradoras vivencias, sin importar la ciudad o país en donde los parques están emplazados.

Florida, Estados Unidos

.

Una impactante revelación fue realizada por una turista que visitó el lugar “al menos diez veces”, según dijo, y siempre se subió a uno de los atractivos del parque: “La Mansión Embrujada”. Allí, se habla de la aparición de un fantasma, que por su tamaño y altura, sería un nene. Según la mujer, en una de sus visitas a Orlando, recuerda que ese día fue bien temprano a la mañana, tanto que era la primera en la fila para subir a la atracción.

Extrañamente, aquella vez fue la única que utilizó el juego y en pleno recorrido miró atrás y vio la cara de un nene, que se asomaba en unos de los carritos, “a tres o cuatro” del que viajaba ella, contó.

Luego, ya sin poder disfrutar, volvió a mirar y la criatura se hallaba casi al final de los vagones, mientras que cerca de llegar al final, se sentó junto a ella. Tiempo después otro visitante publicó la foto del supuesto fantasma de una nene ¡y vaya curiosidad! fue en la Mansión Embrujada. ¿Coincidencia?, eso si, esta vez, fue visto mucho después.

La imagen difundida en redes sociales estaba acompañada por el siguiente texto: “Como pueden ver en la foto, parece verse un nene asomándose del vehículo y mirando directo hacia mí. No solo él no estaba ahí cuando tomé la foto, ni siquiera había un chico de su edad entre las 20 personas que estaban frente a mí en la fila”. Además, reveló que “no hay flash y no hay luz visible viniendo de mí. Todo está en infrarrojo y es invisible para el ojo humano”. Se desconoce el posible origen de su aparición.

.

Inclusive, el juego “Piratas del Caribe” también carga con detalles aterradores. Al parecer, el espíritu de un trabajador llamado George que murió durante la construcción de la atracción, está allí y asusta a los presentes.

También en California

En la costa Oeste, la cosa es muy parecida a los que pasó en Florida, aunque se cree que este espectro, pertenece al de un turista que disfrutaba del juego hasta que murió en el lugar, durante el esplendor de los años ´70. Así, su alma no pudo descansar en paz y por eso acecha a quienes pasan por allí.

En esta línea, el escenario es otro. Se trata de uno de los icónicos atractivos del parque, la “Montaña del Espacio” (Space Mountain), juego que además se encuentra instalado en todos y cada uno de los parques a nivel mundial.

Esta montaña rusa tiene sectores abiertos y otros cerrados, al tiempo que la mayor parte del recorrido sucede a oscuras. Con el correr de los años, varios fueron los testigos que salieron espantados al ver, sentado junto a ellos en un autito para dos, un pasajero fantasma.

.

Según describen en su experiencia es un “hombre alto, pelirrojo”. Mientras que advierten que cámaras de seguridad pudieron captarlo muy pocos veces, y allí se lo sentando a la izquierda de quienes se animaron a disfrutar de la montaña.

Resto del mundo...

De los 14 parques emplazados en todo el mundo, en al menos 12 se registraron sucesos paranormales. Además de lo sucedido en Disney World en Orlando, Florida, donde hay cuatro parques temáticos (Magic Kingdom, Epcot, Animal Kingdom y Hollywood Studios) y dos parques acuáticos, al menos una vez, en cada uno de estos se registró actividad al igual que en el Disneyland de Anaheim, en California, donde existen dos parques temáticos, incluyendo el Disneyland original, el cual también supo ser testigo de aterradoras situaciones.

Además, en el Tokyo Disney Resort, en Japón: existen los atractivos “Tokyo Disneyland” y “Tokyo DisneySea”, y allí, al menos en uno de estos varios visitantes hablaron de terroríficos hechos. En Francia, en Euro Disney están los dos parques temáticos: Disneyland y el Walt Disney Studios, sitios que también supieron mostrar su actividad al igual que el inmenso “Hong Kong Disneyland” y “Shanghai Disney Resort”, ubicados en China. Como verán, en donde un parque temático de diversiones existe, anidan historias paranormales.

.

OTROS PARQUES

MÁS JUEGOS QUE DAN TERROR

En los Hollywood Studios existe la “Tower of Terror”, uno de los juegos más emocionantes que cuenta la historia de un hotel encantado. Allí, el drama estaría en un botones, que falleció trágicamente y se aparece en la misma plataforma donde perdió la vida para prender y apagar las luces.

Además, desde entonces se suele detener el último recorrido de la noche. En otro de los sectores figura “La mujer de blanco”. Sucede que donde hoy están los parques hollywoodienses, antiguamente eran terrenos usados con fines oscuros. Aquí, la historia revela que una mujer de blanco vestida con ropa del siglo XIX aparece caminando por Main Street, una zona de Disney que emula la calle principal de un pueblo tradicional estadounidense, y se esfuma como por arte de magia