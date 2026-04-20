Brandoni y Robert De Niro, una amistad de 40 años que llegó a la pantalla en una serie imperdible

La muerte de Luis Brandoni generó un fuerte impacto en Argentina y el mundo por su extensa trayectoria en cine, teatro, televisión y plataformas de streaming. Además de su legado artístico, dejó una historia que tomó relevancia en los últimos años: su cercana amistad con Robert De Niro.

El vínculo entre ambos actores nació en la década del 80 en la ciudad de Nueva York, cuando Brandoni se encontraba allí por trabajo. Uno de los momentos más recordados de esa relación fue una celebración de Navidad compartida, que marcó el inicio de una amistad que se extendería por más de cuatro décadas.

A pesar de las barreras idiomáticas, lograron construir una relación fluida: se comunicaban en inglés, italiano e incluso a través de gestos. Con el paso del tiempo, ese vínculo trascendió lo personal y llegó a la pantalla.

De la vida real a la ficción: el encuentro en "Nada"

Esa relación se materializó en la serie Nada, disponible en Disney+, donde De Niro aceptó participar motivado por su amistad con el actor argentino.

En la producción, Brandoni interpreta a Manuel, un sofisticado y provocador crítico gastronómico porteño que debe reorganizar su vida tras la muerte de Celsa, la mujer que durante años se encargó de su hogar.

Los actores compartieron la serie Nada.

A lo largo de la historia, el personaje enfrenta la escritura de un libro mientras lidia con su nueva realidad. En ese contexto, aparece el personaje de De Niro, un viejo amigo que viaja a Buenos Aires para acompañarlo en un momento clave.

Durante su estadía en la ciudad, la serie explora -con humor y mirada crítica- las diferencias culturales y lingüísticas entre ambos, mientras Manuel introduce a su amigo en las tradiciones gastronómicas locales.

¿Habrá segunda temporada?

El éxito de la serie, creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, impulsó el desarrollo de una segunda temporada que llevaría a los personajes a reencontrarse en Nueva York bajo el título "Todo".

Si bien el proyecto había iniciado su etapa de preproducción, el fallecimiento de Brandoni abre interrogantes sobre la continuidad de la historia. Hasta el momento, no hubo confirmaciones oficiales sobre el futuro de la producción.